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    Mevlüt Çavuşoğlu: PKK/YPG,Irak ve Suriye'ye de bir tehdit

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesinin süreceğini bildirdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.03.2021 - 17:49
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 18:15
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    Mevlüt Çavuşoğlu: PKK/YPG,Irak ve Suriye'ye de bir tehdit

    Belçika’nın başkenti Brüksel, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

    Birinci oturumdaki hitabının ardından konuşması hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti.

    "PKK/YPG, IRAK VE SURİYE'YE DE BİR TEHDİT"

    Libya'da istikrarın tesisi için Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydeden Çavuşoğlu, "PKK/YPG, Irak ve Suriye'ye de tehdit. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz devam edecek." ifadesini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu: PKK/YPG,Irak ve Suriye ye de bir tehdit #1

    Mevlüt Çavuşoğlu: PKK/YPG,Irak ve Suriye ye de bir tehdit #2

    Mevlüt Çavuşoğlu: PKK/YPG,Irak ve Suriye ye de bir tehdit #3

    Mevlüt Çavuşoğlu: PKK/YPG,Irak ve Suriye ye de bir tehdit #4

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