Yunanistan'a gerçekleştireceği ziyaret öncesi açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, aynı yaklaşımı bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan ziyareti öncesi Batı Trakya'da açıklamalarda bulundu.

Atina'ya pozitif gündemle gittiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz." dedi.

Ziyaret kapsamında Bakan Çavuşoğlu'nun, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşeceği belirtildi.

DENDIAS'IN GERGİNLİK YARATAN SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias 15 Nisan 2021'da Ankara'da görüşmüştü.

İki bakanın Ankara'da düzenlediği ortak basında toplantısında Dendias'ın sözleri sebebiyle gerginlik yaşanmış, Çavuşoğlu ise bu sözlere cevap vermişti.

Doğu Akdeniz'de her zaman hakça paylaşımdan yana olduklarını belirten Çavuşoğlu, diyalog sürecini ön koşulsuz olarak sürdürmek istediklerini belirtmişti.

"ÜLKEMİ VE MİLLETİMİ İTHAM EDERSENİZ..."

Dendias ise Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediklerini belirtmesinin yanı sıra, mülteci sorununun Türkiye tarafından kullanıldığını, Ayasofya ve Kariye'nin camiye dönüştürülmesinden bahsettiğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu da canlı yayında Dendias'ın sözlerine tepki göstererek, "Basının önünde ülkemi ve milletimi ağır bir şekilde itham ederseniz benim cevap vermem gerekiyor, teşekkür ediyorum." demişti.

BAKAN BUGÜN BATI TRAKYA'DA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelecek.