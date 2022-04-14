Doğu Akdeniz'de Mısır ile ilişkilerin önemli olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, iki ülke arasında tekrar büyükelçi atanabileceğini söyledi.

2013'ten bu yana bir çıkmaza giren Türkiye-Mısır ilişkilerinin düzeltilmesi için geçtiğimiz yıl yeni adımlar atıldı.

İki ülke arasındaki diplomatik düzeyde sağlanan normalleşme adımları, olumlu seyirde ilerlemeye devam ediyor.

NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu.

"Karşılıklı büyükelçi atama söz konusu olabilir"

Türkiye'nin Mısır'la karşılıklı durumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Mısır ile ilişkilerin düzelmesi gerekiyor. İki ülkenin ilişkileri birçok bölge için önemli. Normalleşme Doğu Akdeniz konusunda önemli. Tekrar karşılıklı büyükelçi atama söz konusu olabilir" dedi.

"Putin görüşmeye hayır diyemedi"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş ile ilgili de konuştu. Yaşanan duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Buça'da yaşananlar müzakereyi olumsuz anlamda etkiledi" ifadelerini kullandı.

Sorunun uzadıkça çözümün daha zor hale geldiğini belirten Çavuşoğlu, "Tüm zorluklara rağmen bir ateşkes imkanı var" şeklinde konuştu.

Liderleri biraraya getirmek için çaba sarf edeceklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, heyetler arası müzakerelerin devam ettiğini belirterek, "İki liderin 'evet' demesine, özellikle de Putin'in 'evet' demesine bağlı. Ve Putin görüşmeye 'hayır' demedi. Bu konuda da iki heyetin yoğun müzakereleri devam ediyor" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Mısır ile karşılıklı büyükelçi atanabilir VİDEO



"Müzakere süreci olumsuz etkilendi"

Çavuşoğlu, "Buça ve İrpin gibi bölgelerden gelen insanlık dışı görüntüler bizim de kınadığımız görüntüler atmosferi değiştirdi. Ukrayna tarafında olumsuz bir hava estirdi. Bununla ilgili Rusya Federasyonu'nun farklı açıklamaları oldu ama sonuçta bu müzakere sürecini olumsuz anlamda etkiledi" diye konuştu.

"Çözüm için çaba sarf ediyoruz"

"Türkiye olarak bir çözüm için çaba sarf ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, Ukrayna'dan sivillerin tahliyeleri ile ilgili açıklamada bulundu.

"Değişik yöntemlerle tahliyeleri gerçekleştirdik" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Tahliyelerde tüm risklere rağmen başarı elde ettik" şeklinde konuştu.

"Türklerin tahliyesi için gemiye ihtiyaç yok"

Çavuşoğlu, Mariupol'de 30'un altında Türk vatandaşı olduğunu düşündüklerini aktarırken, "Henüz istediğimiz neticeyi alamadık" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, Mariupol'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için gemiye ihtiyaç olmadığını söyledi.

Liderlerin Türkiye'de görüşme ihtimali

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'de buluşup buluşmayacağına dair soruya Çavuşoğlu, "İki heyet arasında yoğun müzakere devam ediyor" derken, "Görüşme Putin'in evet demesine bağlı" diye konuştu.

Türkiye'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ilgili tutumu

Birleşmiş Milletler'in yaptırımı olması durumunda uyacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor. Biz dengeli tutumumuzu sürdüreceğiz" dedi.

"Birleşmiş Milletler'i reforme etmemiz lazım" diyen Bakan, "Türkiye'ye yönelik bakış olumlu anlamda değişti. Güçlenen Türkiye ileride çok daha önemli aktör olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye F-16 satışı

Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık verilmesiyle ilgili Çavuşoğlu, "Mektubu olumlu anlamda önemsiyoruz. Kongre'nin ikna edilmesi gerekiyor. Kongre'yi ikna edecek olan Biden yönetimidir" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, "18 Mayıs'ta Washington'da Blinken ile görüşeceğiz" derken, "ABD samimi olursa, biz de gerekli adımları atarız" diye konuştu.

"Soğuk savaş belirtileri görüyoruz"

Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir soğuk savaş belirtileri gördüklerini söylerken, "Biz ilkeli dış politika izlemeye devam edeceğiz. Eleştirenler bile denge politikasının önemini gördü" ifadelerini kullandı.

İsrail ve Ermenistan'la ilişkiler

İsrail ziyareti ile ilgili konuşan Dışişleri Bakanı, "Mayıs'ın üçüncü haftası İsrail'e gitmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Ermenistan ile ilişkilerde somut adımlar atılacağını dile getiren Dışişleri Bakanı, "Diaspora Ermenistan ile normalleşmeyi desteklemiyor" ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı davası

Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi ile ilgili soruya Çavuşoğlu, "Davanın devri işleyen hukuki bir süreçtir" dedi.