Mevlüt Çavuşoğlu: Putin, olimpiyat dönüşü tarih verecek

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye davetini kabul eden Vladimir Putin'in gerçekleştireceği ziyaretle ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye gelmesi beklenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili konuştu.

"OLİMPİYAT SONRASI TARİH VERİLECEK"

Zirveye ev sahipliği yapacaklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pekin Olimpiyatları'ndan sonra tarih verecek." dedi.

ANKARA-MOSKOVA HATTINDA YOĞUN TEMAS

Çavuşoğlu, "İkili düzeydeki temaslarımız, Rusya'yla, Ukrayna'yla, diğer ülkelerle bir yıl içinde son derece yoğun bir şekilde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin ile 11 defa telefonla görüşmüş, bir kere de yüz yüze görüşmüş. (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov'la 5 defa telefon, 5 defa yüz yüze görüşme gerçekleştirdim Dışişleri Bakanı olarak bir yıl içinde." ifadelerini kullandı.

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"ÖZEL TEMSİLCİLER SÜREKLİ TEMAS HALİNDE"

Çavuşoğlu, özel temsilcilerin sürekli temas halinde olduğunu ve bundan sonraki toplantıyı kararlaştıracağını aktararak, karşılıklı uçuşların ise şubatta başlayacağını hatırlattı.

"AFRİKA'DAN CİDDİ KATILIM VAR"

Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) herkesin davet edildiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Afrika'dan ciddi bir katılım var. Şu ana kadar 45 dışişleri bakanı, artı devlet bakanlarıyla 50 bakan katılımını teyit etti. Latin Amerika bölgesinden 6 ya da 7 bakan teyit etti." diye konuştu.

"DİPLOMASİYİ, DİYALOĞU ÖN PLANA ÇIKARALIM"

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri dahil 30 uluslararası örgüt temsilcisinin de ADF'ye katılacağını kaydederek, "Herkes burasının özgür bir ortam platform olduğunu gördü. Biz de bunu istiyoruz. Yani diplomasiyi ön plana çıkaralım, diyaloğu ön plana çıkaralım, var olan sorunlar da görüşülsün, geleceğe yönelik vizyonlar da ortay konsun." dedi.

Herkesin sesini ADF'de duyurmasını istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"PAŞİNYAN DİPLOMASİ FORUMUNA KATILABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİ"

"Ermenistan Dışişleri Bakanı (Ararat Mirzoyan) ve yine Özel Temsilcisi Ruben Rubinyan'ı davet ettik. (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan en son davet ettiğimiz kişilerin ADF'ye katılabileceğini söyledi. Memnun oluruz çünkü Azerbaycan da geliyor. Burada Azerbaycan da düşüncelerini söylesin, Ermenistan da söylesin. Aynı şekilde güven artırıcı adımlarını da bir parçası olmuş olur.

"RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ÇATIŞMA İSTEMİYORUZ"

Rusya ve Ukrayna arasında bir çatışma olmasını istemiyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu ile ABD arasındaki diyaloğun devam etmesini istiyoruz. NATO'nun taleplerinin hem ABD ile hem Rusya ile paylaştık.

NATO, Rusya Federasyonu nezdindeki büyükelçisinin de yeniden göreve getirilmesini istedi."