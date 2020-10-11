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    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la görüştü. Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.10.2020 - 14:04
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Lavrov ile yaptığı görüşmede, 'Ermenistan'ın ateşkese uyması' konusunda uyarılmasını istedi.

    DÜN ATEŞKES KARARI ALINMIŞTI

    Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

    Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi ölmüş, 34 kişi de yaralanmıştı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü #1

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