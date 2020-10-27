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    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile Karabağ, Suriye ve Libya konularını ele aldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.10.2020 - 16:45
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 17:12
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için mücadelesini sürdürüyor.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çözüm sürecinin başlatılması halinde masada Türkiye'nin de olması gerektiğini vurguluyor.

    KARABAĞ, SURİYE VE LİBYA'YI GÖRÜŞTÜLER

    Bu gelişmeler ışığında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Yukarı Karabağ, Suriye ve Libya konularının ele alındığı kaydedildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü #1

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