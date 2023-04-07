Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşını Ankara'da ağırladı Türkiye'yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ensonhaber.com

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6-7 Nisan arasındaki Türkiye ziyaretini gerçekleştirdi.

Ziyaretin ikinci gününde Mevlüt Çavuşoğlu ve Lavrov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

İki bakan, heyetler arası görüşme yaptı.

İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Lavrov, ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Deprem sonrası tüm destek ve dayanışma için Rusya Federasyonu hükümeti ve Rusya halkına gönülden teşekkür ediyoruz. Sergey’le sürekli temas halindeyiz, yoğun bir gündemimiz var. Ukrayna konusu bölgesel konular içinde ağırlıklı bir konuydu. Bir yılı aşkın süredir devam eden savaş tüm dünyaya zarar vermeyi sürdürüyor. Savaşın uluslararası hukuk temelinde ve müzakerelerle sona ermesi beklentimizi bir kere daha vurguladık. Biz her iki tarafla da görüşerek sorunun çözümü için gayret gösteriyoruz.Tahıl koridoru, diyalog ve müzakerenin sonuç verdiğinin bir kanıtı. Anlaşmanın devam etmesine önem veriyoruz. Bu aynı zamanda dünya gıda krizinin azaltılması bakımından da önem arz ediyor. Rus tahılı ve ihracatının önündeki engellerin de kaldırılması gerektiği konusunda mutabıkız. Bu engellerin kaldırılması için gayretleri destekliyoruz.

Suriye ile normalleşme süreci

Moskova’da her ülke tutumunu ve görüşlerini açık bir şekilde dile getirdi. Bu sürecin şeffaf bir şekilde devam etmesini istiyoruz. Diyaloğun devam etmesi gerekiyor, istişarelerin yoğunlaştırılarak devam etmesinde fayda var. Dörtlü dışişleri bakanları toplantısının ne zaman olacağını da bugün değerlendirdik. Güney Kafkasya'yı da değerlendirdik. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki süreç, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdik. Güney Kafkasya'nın kalıcı istikrar ve huzuru için adımların atılması gerekiyor. Bugünkü toplantımızda Afganistan'ı da değerlendirdik. Taliban'ı tanımadan angajmanımız devam ediyor. Ancak kız çocuklarına ve kadınlara yönelik uygulamaları kabul edilemez. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda ortak bir irademiz var. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali dahil olmak üzere, enerji işbirliği konularını ele aldık. Santralin açılışının ilk etabı 27 Nisan'da olacak.

Lavrov'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Suriye meselesine ciddi önem ayırdık"

Biz bu ziyaret mart ayında gerçekleştirecek aslında ancak maalesef Türkiye senenin başında benzeri olmayan bir depremle karşılaştı. Türkiye’ye yardım elini uzatan ilk ülkelerden bir tanesi olduk. Bizde de Türkiye'deki gibi 'kara gün dostu' tabiri var ve biz de Türk dostlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Akkuyu'nun inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini güçlendirecektir. 27 Nisan'da santralin birinci blokuna nükleer enerji sevk etmiş olacağız. Özellikle Suriye meselesine ciddi önem ayırdık. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkiler Rusya aracılığıyla normalleşiyor. Mart ve nisan ayında istihbarat başkanları toplandılar daha sonra Moskova’dan bakan yardımcıları seviyesinde dörtlü toplantı yapıldı.

"Rusya'yı yendikten sonra sıra Çin'e gelecek"

Ukrayna konusunda kolektif batının yapıcı olmayan bir gündemi var. Hedeflerini Rusya'yı sahada yenmek olarak açıkladılar. Bağımsız, egemen politika yürüten ülkelere karşı faaliyetlerde bulunuyorlar. Rusya'yı yendikten sonra sıra Çin'e gelecek. Kendi ulusal çıkarlarını koruyan her ülkeyi sindirmeye çalışıyorlar. ABD çıkarlarına tabii olmalarını istiyorlar.

"Amerika hegemon olmak istiyor"