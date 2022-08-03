Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Kamboçya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de 4'üncü ASEAN-Türkiye Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldıktan sonra ikili temaslarda bulunuyor.

Bakan Çavuşoğlu, temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Ukrayna meselesi görüşüldü

Görüşmede, Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusu ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Kamboçya’dan ayrılmadan önce Rus mevkidaşım Lavrov’la görüştüm. Ukrayna tahılının güvenli sevkiyatı konusunu ve bölgesel gelişmeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu Çinli mevkidaşıyla görüştü

Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, buradaki ikili temasları çerçevesinde Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Çin-Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uygur Türklerine ilişkin hassasiyetlerimizi aktardık." dedi.





Katar Dışişleri Bakanı ile de görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile de bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.



