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- Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov arasındaki görüşmede, Terter'e düzenlenen saldırı ele alındı.
- DHA
- 15.10.2020 - 17:56
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI KONUŞULDU
Görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan 'Karabağ' meselesine değinildi.
Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ele alındı.