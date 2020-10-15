Dolar
7.932
0.2705%
Euro
9.2854
-0.0688%
Altın
1903.94
0.1077%
Borsa
1180.43
-0.7449%
G. Altın
485.515
0.3847%
Bitcoin
91038.24
0.1966%
EXEN Coin
11.15
-7.95%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov arasındaki görüşmede, Terter'e düzenlenen saldırı ele alındı.
    • DHA
    • 15.10.2020 - 17:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI KONUŞULDU

    Görüşmede, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yaşanan 'Karabağ' meselesine değinildi.

    Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri ve sivillere yönelik saldırıları ele alındı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir