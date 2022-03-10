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    Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında barış vurgusu yaptı

    Bakan Çavuşoğlu, üçlü zirveye ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgede barışın sağlanması yönünde mesaj veren Çavuşoğlu, "Çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 14:32
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında barış vurgusu yaptı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla Antalya’da düzenlenen üçlü zirve sona erdi.

    Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

    ÇAVUŞOĞLU'NDAN ZİRVE PAYLAŞIMI

    Çavuşoğlu, "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Forumu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba’yla üçlü formatta görüştük." dedi.

    BARIŞ MESAJI: ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

    Temennilerinin bölgede barışın yeniden tesis edilmesi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şu ifadeye yer verdi:

    "Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz."

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında barış vurgusu yaptı #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında barış vurgusu yaptı #2

    Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında barış vurgusu yaptı #3


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