Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna krizi için panik havasında değiliz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna krizi) Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"(Rusya-Ukrayna krizi) Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz

Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor"



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