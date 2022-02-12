Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
582.500
-1.81%
BTXN Coin
37.35
-1.60%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna krizi için panik havasında değiliz

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna krizi) Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz"
    • AA
    • 12.02.2022 - 19:14
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 19:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna krizi için panik havasında değiliz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

    "(Rusya-Ukrayna krizi) Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havasında değiliz

    Rusya (Ukrayna'da) işgale kalkışırsa doğru olmaz. Böyle bir durum yoksa da Batılı ülkelerin Ukrayna'da panik yaratan açıklamaları dikkatli yapmaları gerekiyor"

    AYRINTILAR GELİYOR..


    Görüş Bildir