Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya - Ukrayna müzakerelerini değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moskova ve Kiev'in yakında daha üst düzey görüşme için bir araya gelebileceğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna'dan heyetler, barış görüşmeleri kapsamında Türkiye'de kritik temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğunda gelinen noktaya ilişkin değelerlendirmelerde bulundu.

DAHA ÜST DÜZEY GÖRÜŞME YAPILACAK

Bakan Çavuşoğlu, A Haber'de katıldığı yayında, Rus ve Ukraynalı tarafların bir iki hafta içinde daha üst düzey bir görüşme yapabileceğini bildirdiklerini açıkladı.

"TÜRKİYE'YE DUYULAN GÜVENİN GÖSTERGESİ"

Türkiye'nin her iki tarafı bir araya getirmesi ve hem Kiev'in hem de Moskova'nın Türkiye'yi toplantılarda görmek istemesi konusuna değinen Çavuşoğlu, bu durumun her iki tarafın Ankara'ya duyduğu güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

"DENGELİ VE İLKELİ POLİTİKANIN BİR SONUCU"

Konuşmasının devamında Çavuşoğlu, "Bu da izlediğimiz dengeli ve ilkeli politikanın bir sonucudur. Türkiye, doğruya doğru, yanlışa yanlış ve yapabileceklerini söyleyen, yapamayacaklarını da aynı şekilde açıklayan bir tutum sergiledi." dedi.

"CİDDİ BİR SINAMA"

Dışişleri Bakanı, savaşın sona erdirilmesi konusunda çaba sarf ettiklerini dile getirerek, "Elbette kolay bir durumla karşı karşıya değiliz. Sadece biz değil, sadece bölgemiz değil. Dünya kolay bir durumla karşı karşıya değil. Ciddi bir sınama, tehdir ve savaş var ortada ve bunun sonlandırılması için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin şunları söyledi:

"EN ÇOK ÇABA SARF EDEN ÜLKE TÜRKİYE"

"Dünyanın aldığı tedbirler, yaptırımlar, başka kararlar var. Ukrayna'nın beklentiler var, ama sahada ve masada samimi olarak bu konuda en çok çaba sarf eden ülke Türkiye.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'le görüşmesinden sonra Antalya'da iki bakanı bir araya getiriyoruz. Daha sonraki süreçte yine bir taraftan Belarus'ta müzakere eden taraflarla sürekli temas halinde, günlük neler konuşuldu, biz ne yapabiliriz, bu temaslarımızın devam etmesi, Moskova'yı ve Lviv'i ziyaret etmemiz ve en sonunda da İstanbul'da bu müzakerecileri bir araya getirmemiz.

"EN ANLAMLI NETİCE İSTANBUL'DA ALINDI"

En anlamlı netice İstanbul'da alındı. Ama her şey bitti mi? Bitmedi. Burada bazı konularda biz uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Artık bazı konuların tartışılmadığını, müzakere edilmediğini görüyoruz."