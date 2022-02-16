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    Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü.
    • AA
    • 16.02.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 17:57
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    Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü.

    Yapılan görüşmede ise Rusya- Ukrayna arasında yaşanan gerginlik ele alındı.

    "EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ"

    Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.

    Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü #1


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