Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü.

Yapılan görüşmede ise Rusya- Ukrayna arasında yaşanan gerginlik ele alındı.

"EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ"

Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.