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- Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü.
- AA
- 16.02.2022 - 17:43
- Güncelleme : 16.02.2022 - 17:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü.
Yapılan görüşmede ise Rusya- Ukrayna arasında yaşanan gerginlik ele alındı.
"EV SAHİPLİĞİNE HAZIRIZ"
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineledi.