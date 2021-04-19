Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu ile Rus büyükelçi arasındaki görüşme, Moskova'nın Türkiye'ye uçuşları durdurmasının ardından yapıldı.

Rusya'nın, koronavirüs endişesi nedeniyle 1 Haziran'a kadar Türkiye'ye uçuşları askıya alması sonrası önemli bir görüşme gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'u kabul etti.

İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL KONULAR, TURİZM...

Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, aynı zamanda bölgesel konular ve turizm alanında iş birliğinin görüşüldüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov'la görüştük. İkili ilişkilerimizi, bölgesel konuları ve turizm alanındaki iş birliğimizi ele aldık." dedi.

RUSYA'NIN UÇUŞ KARARI

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı alındığını açıklamıştı.

İstanbul ile Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, "Ayrıca Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya’ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak." diye konuşmuştu.

Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söylemişti.