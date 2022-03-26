Bakan Çavuşoğlu, S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha Forumu'na katılmak üzere Katar'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu, forum kapsamında verdiği mülakatta Ukrayna'ya S-400'lerin verilmesi iddialarına son noktayı koydu.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"S-400’leri aldık. Bu anlaşma tamamlandı. Son zamanlarda çok ilginç bazı hikayeler duyduk. Türkiye’nin S-400’leri Ukrayna’ya vermesi gerekiyor gibi. Bu kesinlikle masada değil. Sanırım ABD’den böyle bir sızıntı vardı. Hiçbir şekilde biz bunu değerlendirmedik. Böyle bir düşüncemiz olmadı. Bu yapılan bir anlaşma.

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN ALAMIYORSAK BAŞKA BİR KAYNAKTAN BULMAM LAZIM"

Türkiye’nin bu aralıkta hava savunma sistemine ihtiyacı var mı? Evet. Tabii ki bunu ABD’den ve müttefiklerimizden almayı tercih ettik ama oradan alamıyorsak benim bunu başka bir kaynaktan bulmam lazım. dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: S-400'lerin Ukrayna'ya verilmesi söz konusu değil VİDEO



"TÜRKİYE SAĞLAM BİR NATO MÜTTEFİKİDİR"

Çavuşoğlu’nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar ise şöyle:

"Türkiye sağlam bir NATO müttefikidir. NATO üyelerinin yüzde 90’nından daha fazla katkıda bulunan bir ülkedir. En son NATO Zirvesi, müttefikler arasındaki dayanışmayı gösterdi. Birçok lider, Biden dahil bu kadar büyük bir dayanışmayı daha önce NATO’da görmediklerini ifade etti. Tek bir ses olarak zor durumda ortaya çıkabilmeliyiz."

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