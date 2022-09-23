Mevlüt Çavuşoğlu: Şartlı anlaşma ile F-16 satın almayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı basın toplantısında, "F-16 konusunda elimizi kolumuzu bağlayan bir anlaşma içinde olmayız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu’na katılmak için geldiği ABD’nin New York kentinde temaslarına devam ediyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu sonrası gazetecilerin karşısına geçti.

Burada gündeme dair açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Savaşın olumsuz etkilerini herkes hissediyor. F-16 ile ilgili kongre düzeyinde temaslarımız devam ediyor." dedi.

"Tüm dünyaya KKTC'yi tanıma çağrısında bulundu"

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

"Hafta boyunca çok sayıda toplantı yaptık, ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız salı günü BMGK'ya hitap etti, görüşlerimizi ortaya koydu.

Ayrıca tüm dünyaya KKTC'yi tanıma çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanımızın "Dünya 5'ten büyüktür" vizyonu diğer ülkelerin de gündemlerine getirdiklerini görülmektedir.

Ben de 32 ikili görüşme gerçekleştirdim. Bölgesel ve küresel gelişmeleri ele almış olduk.

"Umut Türkiye"

Tüm muhataplarımız, sayın Cumhurbaşkanımızın görüştüğü muhataplar, ayak üstü karşılaştığımız tüm üst düzey kişiler Türkiye'nin barış için umut olduğunu söylüyorlar. Tahıl Anlaşması'nda Türkiye'nin oynadığı rol ortada. Türkiye'nin BM ile birlikte üstlendiği rolün herkes farkında. Tahıl fiyatlarında 2008'den bu yana düşüş yaşandı. Yine bir ateşkes olacak Rusya-Ukrayna arasında bunun da Türkiye sayesinde olacağını herkes biliyor. Umut Türkiye. Genel anlamda gördük ki; herkes savaşın bitmesini istiyor.

"Şartlı anlaşma ile F-16 satın almayız"

Savaşın olumsuz etkilerini herkes hissediyor. F-16 ile ilgili kongre düzeyinde temaslarımız devam ediyor. Senatörler F-16'ların Türkiye'ye verilmesi konusunda bize destek veriyor.

NATO üyesinin diğer bir NATO üyesine böyle bir kısıtlama getirmesi tabi mümkün değil. Şartlı anlaşma ile F-16 satın almayız.

F-16 ile ilgili süreç normal işliyor. Kongre'den gelen sesler sebebiyle 'Herkes bir engel mi çıkacak ya da şartlı mı olacak?' diye sorular soruyor. Ama normal seyirde görüşmeler devam ediyor." ifadeleri kullandı.