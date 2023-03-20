Mevlüt Çavuşoğlu: Şukri'yi Ramazan'da Türkiye'ye davet ettim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik Mısır ziyareti dönüşünde yaptığı açıklamada, Şukri'yi Ramazan'da Türkiye'ye davet ettiğini ifade etti.

Türkiye ve Mısır arasında 11 yıl aradan normalleşme adımları atılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta, mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle Mısır'a ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kahire'deki temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bakan Çavuşoğlu, Kahire ziyaretinde önemli mesajlar vererek ziyaret dönüşünde gazetecilere basın açıklaması yaptı.

"Türkiye'ye davet ettim"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin "O zaman Ramazan ayındaki davette olabilir belki değil mi?" sorularına şu şekilde cevap verdi:

Olabilir, tekrar istişare edeceğiz; Cumhurbaşkanlarını mı bekleyeceğiz, yoksa bir sonraki ziyarette mi yapacağız, onu istişare edeceğiz. Ama süreci başlatma konusunda mutabıkız, zaten basın toplantısında da açıkladık.

"Daha yakın iş birliği içerisinde çalışacağız"

Yaptığı basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanlarımız geçtiğimiz kasım ayında Dünya Kupası’nın açılışında Doha’da bir araya gelmişlerdi. O toplantıda ben vardım, Samih Şukri yoktu.



Dışişleri Bakanları bir araya gelsinler, bundan sonraki ilişkilerimizde atılacak adımları, Cumhurbaşkanlarının tekrar bir araya gelmesini çalışsınlar dediler. O gün bugündür defalarca görüştük.



En son Şukri deprem vesilesiyle Türkiye’ye geldi ve orada da bunları değerlendirdik. Aslında geçtiğimiz yıllarda da buna benzer çabalarımız olmuştu. Samih Şukri’yle New York’ta her seferinde buluşuyorduk.



En son New York’a gittiğimiz zaman yine BM Genel Kurulu marjında görüşmüş, bir yol haritası üzerinde anlaşmıştık. Önce biz bir araya geleceğiz, ardından liderleri bir araya getireceğiz diye konuşmuştuk.

"Firmalarımıza ve yatırımlarımıza kadar her şeye değindik"

Güzel bir görüşme gerçekleştirdik, açık ve samimi bir görüşme oldu. Aslında Türkiye’de de kısa da olsa görüşme imkanımız oldu.



Öncelikle ikili ilişkilerimizi nasıl geliştireceğiz bunu konuştuk. Var olan konular ne, aşılması gereken konular ne, onları değerlendirdik. Özellikle bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk.



Daha sonra heyetler arasına geçtik. Heyetler arasında her konuya değindik. Yani enerjiden, nakliyattan, ulaşımdan buradaki firmalarımıza ve yatırımlarımıza kadar her şeye değindik.



Enerji, lojistik, eğitim, kültür konularının hepsine değindik. Mısır tarafı, Türk firmalarının Mısır’da yaptıkları yatırımların artırılmasını istiyorlar.



Ticaretimiz, 10 milyar Dolara yaklaştı. LNG ithalatı sebebiyle biraz denge onların lehine, ama biz bundan şikâyetçi değiliz. Daha uzun vadeli LNG anlaşması yapmak istiyoruz.



Çünkü bizdeki LNG terminalleri sayesinde şu anda Güneydoğu Avrupa ülkelerine, Balkan ülkelerine gaz ihracatı da yapıyoruz. Dolayısıyla Mısır gazının da Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere ihracatı yapılabilir.



En son Bulgar Gaz’la BOTAŞ’ın bir anlaşması oldu. Hatta LNG konusunda uzun vadeli sözleşme imzalamak istiyoruz. Böyle bir teklifte bulunduk.

"Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarma konusunda mutabık kaldık"

JETCO mekanizmasını kuralım dedik. Karma Ekonomik Komisyonu en son 1996’da toplanmış. Ortak Ticaret Odası kuralım teklifinde bulunduk. DEİK’te İş Konseyi var. Tekrar canlandırmamız gerekiyor, ona çok önem verdiler. İş Forumları da düzenleyelim dedik.



Diğer taraftan, özellikle yenilenebilir enerji, güneş enerjisi gibi konularda işbirliğimizi artıralım dedik. Mısır da ROSATOM’a nükleer enerji santrali kurduruyor. Bizim Akkuyu’daki tecrübemizle özellikle alt işlerde görev yapan firmalarımızın buradaki çalışmalara katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.



Ro-Ro seferlerini tekrar başlatalım dedik. Kültür merkezlerimizin sayısını artıracağız. Özellikle savunma iş birliğimizi geliştirme, askerler arasında diyaloğu artırma konusunu görüştük. Tabii üniversiteler arasında iş birliği, öğrenci değişimi, bunları da konuştuk.



Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarma konusunda mutabık kaldık. Önümüzdeki süreçte hangi adımları atacağız onları değerlendirdik. Kendisini Ankara’ya davet ettim, özellikle Ramazan ayı içinde ağırlamak istediğimi söyledim.



Burada gerçekten çok ciddi yatırımlarımız var. Bu yatırımlarımız 2 milyar doları geçti ve sürekli artıyor. Bazı firmalarımızın uzun süreli oturma izni, vize gibi sorunlarını konuşmak istedik. Biz konuları açmadan daha onları da çözeceklerini söylediler. Sonuçta her şey iyiye gidiyor.

"Arabuluculuk konusunda yardıma ihtiyaç duyarlarsa gerekli desteği vereceğiz"

Bölgesel konularda da açık ve net şekilde görüş alışverişinde bulunduk. Suriye konusunu çok merak ediyorlar: Ne yapıyoruz? Irak konusunda, İran-Suudi Arabistan normalleşmesinde ne düşünüyoruz, nasıl görüyoruz? Ukrayna Savaşı zaten gündeme geldi, Filistin konusu da gündeme geldi.



Somali ve Etiyopya konuşuldu. Mısır’ın Etiyopya’yla su meselesi var, bizim de komşu ülkelerle -İran’la, Irak’la, Suriye’yle- aynı şekilde su meselemiz var. O konularda tecrübeliyiz.



Özellikle arabuluculuk konusunda yardıma ihtiyaç duyarlarsa gerekli desteği verebileceğimizi söyledik. İlişkilerimiz Etiyopya’yla da Sudan’la da iyi. Libya’yı biraz daha detaylı konuştuk.



Libya’da özellikle birbirimize rakip olmadığımız ve aslında Libya’nın istikrarı için birlikte çalışmamız gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu konuda da istişarelerimizi sıklaştıracağız.

"İş adamlarımızı dinledik. Burada yatırım yapmaktan çok memnunlar"

Biraz önce iş adamlarımızla bir araya geldik, iş adamlarımızı dinledik. Burada yatırım yapmaktan çok memnunlar.



Özel serbest bölgelerde 25 yıllık anlaşma imzalamışlar. 5-6 seneleri kalmış. Özellikle bürokrasi ve diğer konularda da ciddi destek görmeye başladıklarını söylediler. İlişkilerimizin koptuğu dönemde de ticaretimiz devam etti, yatırımlar devam etti, firmalarımıza yönelik olumsuz herhangi bir şey olmadı.



Ro-Ro taşımacılığı gibi bazı konularda olumsuz olaylar yaşandı, ama onları da düzeltiyoruz. Firmalarımız da burada ticaret yapmaktan, yatırım yapmaktan mutlular. Mısır’ın ABD ile özel bir ticaret anlaşması var.



İş adamlarımız ondan da faydalandıklarını söylüyorlar. Avrupa Birliği’ne de aynı şekilde buradan ihracat yapabiliyorlar. Firmalarımız da buradan memnun. İşlerini daha da genişletecekler.

"Sağlam zemine sahibiz"

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ise iki ülke arasında başlayan normalleşme süreci hakkında şu şekilde konuştu: