Mevlüt Çavuşoğlu: Şukri'yi Ramazan'da Türkiye'ye davet ettim

Türkiye ve Mısır arasında 11 yıl aradan normalleşme adımları atılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta, mevkidaşı Samih Şukri'nin davetiyle Mısır'a ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kahire'deki temasları kapsamında Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Bakan Çavuşoğlu, Kahire ziyaretinde önemli mesajlar vererek ziyaret dönüşünde gazetecilere basın açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin "O zaman Ramazan ayındaki davette olabilir belki değil mi?" sorularına şu şekilde cevap verdi:

Yaptığı basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanlarımız geçtiğimiz kasım ayında Dünya Kupası’nın açılışında Doha’da bir araya gelmişlerdi. O toplantıda ben vardım, Samih Şukri yoktu.



Dışişleri Bakanları bir araya gelsinler, bundan sonraki ilişkilerimizde atılacak adımları, Cumhurbaşkanlarının tekrar bir araya gelmesini çalışsınlar dediler. O gün bugündür defalarca görüştük.



En son Şukri deprem vesilesiyle Türkiye’ye geldi ve orada da bunları değerlendirdik. Aslında geçtiğimiz yıllarda da buna benzer çabalarımız olmuştu. Samih Şukri’yle New York’ta her seferinde buluşuyorduk.



En son New York’a gittiğimiz zaman yine BM Genel Kurulu marjında görüşmüş, bir yol haritası üzerinde anlaşmıştık. Önce biz bir araya geleceğiz, ardından liderleri bir araya getireceğiz diye konuşmuştuk.