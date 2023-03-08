Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: 4'lü zirve düzenlenecek Türkiye ile Suriye arasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında, önümüzdeki hafta Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları Moskova'da görüşecek.

Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Yaşanan depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Suriye'de devam eden savaşın etkileri ise sürüyor.

Üçlü toplantı gerçekleşmişti

Geçen ay Milli İstihbarat Teşikalı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada Suriye ve Rusya ile 'üçlü toplantı' gerçekleştirdi.

Bu kapsamda atılan adımlara da depremlerin ardından bir yeni gelişme daha eklendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Türkiye, Rusya ve Suriye görüşmelerine İran da katılacak"

Türkiye, Rusya ve Suriye dışişleri bakanları arasında düzenlenmesi planlanan toplantıya ilişkin soruya yanıt veren Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve Suriye arasında Savunma Bakanları üçlü savunma bakanları toplantısı gerçekleştirildiğini, mevkidaşı Abdullahiyan'ın da bu formata katılmak istediklerini söylediğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, mevkidaşına İran'ın da bu toplantıya katılmasının hiçbir mahsurunun olmadığı yanıtını verdiklerini belirterek, şu anda Suriye için ayakta kalan tek mekanizmanın Astana formatı olduğunu söyledi.

Dışişleri bakanları toplantısı için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bunu dörtlü bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Ruslardan olası dışişleri bakanları toplantısının hazırlığı için teknik düzeyde bir toplantı yapma teklifi geldi gelecek hafta için. Bakan yardımcımızı da Moskova'ya göndereceğiz.



Bu toplantıya İran tarafı da katılacak. Bu toplantıda dışişleri bakanları toplantısının hazırlıkları yapılacak.

"Rusya'dan bir davet aldık"

Çavuşoğlu, daha sonraki aşamada herkesin uygun gördüğü bir zamanda dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirilebileceğini belirterek, sözlerini, "Gelecek hafta Moskova'da teknik düzeyde dörtlü bir toplantı için Rusya'dan bir davet aldık. Biz de bu toplantıya katılacağız." diye tamamladı.

"Kilis tarafından da Suriyelilere yardım ulaştırıldı"

Öte yandan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı: