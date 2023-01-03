Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye ile ocağın ikinci yarısında görüşeceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunlar değişik seviyelerde yapılan bir günlük toplantı, ya da bir kerelik toplantılar olmayacak."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da Lula da Silva'nın göreve başlama töreni ve Pele'nin cenazesine katıldıktan sonra yurda döndü.

Çavuşoğlu dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu, ağırlıklı olarak Türkiye-Suriye ilişkilerinde girilen yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bir toplantıda tüm kararlar alınamaz"

Rusya'nın dışişleri bakanları toplantısı için tarih belirlediğini ancak kendilerinin takviminin uygun olmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bunlar değişik seviyelerde yapılan bir günlük toplantı, ya da bir kerelik toplantılar olmayacak.

Bir üçlü toplantıda Suriye ile ilgili tüm kararların alınması beklenemez. Bunların hepsi aslında, hem güvenin tesis edilmesi hem de önümüzdeki süreçte hassas konularda işbirliğinin somutlaştırılmasına yönelik adımlar.

"Ocağın ikinci yarısında görüşeceğiz"



Ocağın ikinci yarısında görüşeceğiz. Bugün Suriyeli muhaliflerle görüşeceğim. (Suriye muhalefeti) Türkiye Suriyeli muhaliflerin garantörü. Suriye muhalefetine rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz." dedi.

"ABD normalleşmeden memnun değil"

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"ABD’den bize “bunlarla neden görüşüyorsunuz ya da ne oluyor” diye herhangi bir şey gelmedi. Ama böyle bir normalleşmeye karşı olduklarını da anlıyoruz. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün bir basın mensubunun sorusuna verdiği cevaptan da bunu görüyoruz.

Ama yıllardır izlenen politikaların bir neticeye varmadığını ABD’nin de görmesi lazım. Sonuçta bu iç savaşı durdurmak lazım. Bunun yolunun da muhalefetin hilafına olmayacağını söylüyoruz. Yani muhalefete rağmen bir normalleşme ya da görüşme olmaz. Zaten görüşmelerin amacı bu."

Suriye'de hedeflerinin, kalıcı istikrar, barış, terörün sonlanması, sınır bütünlüğü ve toprak bütünlüğünü korumak olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Muhalefet ile rejimin Anayasa Komitesi dahil yürüttükleri müzakerelerden bir sonuç almak. Bunun için doğrudan temaslarımızın da faydalı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Terör örgütü her iki ülkenin de düşmanı"

Moskova'da savunma bakanları toplantısında terörle mücadele ve PKK ile mücadelenin de gündemde olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Biz geçmişte de, temaslar olmadan önce -benim açıklamalarımı belki hatırlarsınız- terörle mücadelede işbirliği yapabileceğimizi de söylemiştik. Çünkü terör örgütü her iki ülkenin de düşmanı" dedi.

ABD'nin kendilerine terör örgütü YPG ile mücadelede herhangi bir öneriyle gelmediğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Gelmesine de gerek yok. Zaten 2019 mutabakatımız var. Ortak Açıklamamız var, onun yükümlülüklerini yerine getirsin yeter" şeklinde konuştu.