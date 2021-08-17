Ülkede bulunan 3.6 milyon Suriyelinin ülkelerine dönmeleri için uluslararası bir çaba sarf edilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, dönüş çalışmalarının süreceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Ürdün'e giti.

Burada Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Ürdün'de 1.3 milyon Suriyeli olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, bu sayının Türkiye'de 3.6 milyona vardığını dile getirdi.

"GÖÇMENLERİN DÖNMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Suriyeli göçmenlerin ülkelerine gönderilme süreçlerine değinen Bakan Çavuşoğlu, "Hem Türkiye'de hem Ürdün'de çok sayıda Suriyeli mülteci var. Ürdün'de 1.3 milyon civarında, Türkiye'de ise 3.6 milyon civarında Suriyeli var. Bu Suriyeli göçmenlerin artık Suriye'ye dönmesi için, uluslararası toplumla beraber çaba sarf etmeye devam etmemiz lazım. Koronavirüs sebebiyle ortak girişimlerimizde biraz aksama oldu ama önümüzdeki süreçte Suriyeli göçmenlerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde dönmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriyeli göçmenlerin dönmesi için çaba sarf etmeliyiz VİDEO



"TALİBAN'IN ŞU ANA KADAR VERDİĞİ MESAJLARI OLUMLU KARŞILADIK"

Kabil'e giren Taliban'la ilişkilere de değinen Bakan Çavuşoğlu, "Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil... Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz." dedi.



