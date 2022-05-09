- Haberler
- Gündem Haberleri
- Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı bin Farhan ile görüştü
Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı bin Farhan ile görüştü
- 09.05.2022 - 16:38
- Güncelleme : 09.05.2022 - 17:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulundu.
Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Riyad yönetimiyle kritik bir görüşme daha gerçekleştirildi.
Suudi mevkidaşıyla görüştü
AA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi yaptı.
Atılacak adımlar ele alındı
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi mevkidaşı, ikili ilişkiler ve bu bağlamda gelecek dönemde atılacak adımları ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.