Petrol
108.24
-3.69%
Euro
15.91
0.86%
Dolar
15.10
1.03%
Altın
903.71
-0.17%
Borsa
2466
0.29%
Bitcoin
498.905
-5.05%
BTXN Coin
15.19
-1.42%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı bin Farhan ile görüştü

    Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Görüşmede, gelecek dönemde atılacak adımların ele alındığı kaydedildi.
    • 09.05.2022 - 16:38
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 17:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı bin Farhan ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulundu.

    Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Riyad yönetimiyle kritik bir görüşme daha gerçekleştirildi.

    Suudi mevkidaşıyla görüştü

    AA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi yaptı.

    Atılacak adımlar ele alındı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi mevkidaşı, ikili ilişkiler ve bu bağlamda gelecek dönemde atılacak adımları ele aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı bin Farhan ile görüştü #1


    İlginizi Çekebilir

    'Türkiye'nin arabuluculuk rolünü önemsiyoruz'
    Gündem

    'Türkiye'nin arabuluculuk rolünü önemsiyoruz'

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programı sayesinde zengin ol!

    Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı
    Futbol

    Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı

    Görüş Bildir