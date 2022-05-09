Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı bin Farhan ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı bin Farhan ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin açıklama geldi. Görüşmede, gelecek dönemde atılacak adımların ele alındığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulundu.

Erdoğan'ın ziyaretinin ardından Riyad yönetimiyle kritik bir görüşme daha gerçekleştirildi.

Suudi mevkidaşıyla görüştü

AA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile telefon görüşmesi yaptı.

Atılacak adımlar ele alındı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Suudi mevkidaşı, ikili ilişkiler ve bu bağlamda gelecek dönemde atılacak adımları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'la sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.