Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, anlaşmanın 120 gün daha uzatıldığını ve anlaşmaya herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı bu iki ülkedeki ürünlerin dünyaya dağıtılamaması nedeniyle tahıl krizi başgösterdi.

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalandı.

Rusya, 29 Ekim'de anlaşmaya aykırı adımlar atıldığı gerekçesiyle Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmayı süresiz olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Türkiye'nin çabası yine sonuç verdi

Türkiye, bu gelişmenin ardından yeniden devreye girerek tam kadro diplomasi trafiğine başladı.

Bakanlar düzeyinde görüşmelerin ardınan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmelerinin netice verdiğini ve anlaşmanın yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı.





Çavuşoğlu'ndan tahıl anlaşmasına ilişkin açıklama

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Marcelo Ebrard Casaubon'ın Ankara'yı ziyaretinin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında sağlanan tahıl anlaşmasının 120 gün daha uzatıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bunun güven verici bir adım olduğunu söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasına herkes uymalı









Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Anlaşmaya herkesin uyması lazım"

"Özellikle ABD ile diğer taraftan Avrupalı müttefiklerimizle, ülkelerle yoğun bir şekilde süreci yürüttük. Özellikle Rus amonyağının Odessa'dan ve de bazı Avrupa ülkelerinden Estonya, Letonya, Belçika, Hollanda, Almanya limanlarından ihracatıyla ilgili yoğun temas yürütmemiz gerekiyordu.

Sonuçta bu konularda önemli adımlar atıldı. Rusya da tatmin oldu ama engellerin tamamen kalkmadığını söylemek lazım. Bunu söylediğimiz zaman bazıları Rusya'yı mı savunuyorsunuz diyorlar. Hayır savunmuyoruz, bu bir anlaşma. Rusya'nın taleplerinin de anlaşmada olduğu gibi karşılanması gerektiğini söylüyoruz. Anlaşmaya herkesin uyması lazım. Bazı zorluklar oldu, epeyce mesafe kat edildi. Umarım 4 ay sonra tekrar uzatılır.

"Biz komşumuz açken tok yatmayalım anlayışıla çabalarımızın kesintisiz olmaması için sürdüreceğiz"



Bu adımlar güven artırıcı adımlardır. Esir takası, bizim de yardımcı olduğumuz. Nükleer santral konusunda, atom enerjisi uzmanları ile Türkiye'de bir araya gelinmesi. Önemli buluşmalara arabuluculuk ve ev sahipliği yaptık. İnşallah bir daha da ihtiyaç kalmaz. O zamana kadar ateşkes olur, sorunun tamamen çözülmesi için müzakereye dönüş olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelensky ile temasları olacaktır. Biz komşumuz açken tok yatmayalım anlayışıla çabalarımızın kesintisiz olmaması için sürdüreceğiz."