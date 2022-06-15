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- Mevlüt Çavuşoğlu: 'Tahıl koridoru' konusunda cevap bekliyoruz
Mevlüt Çavuşoğlu: 'Tahıl koridoru' konusunda cevap bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'de Ukrayna'Nın tahıl ihracatı için planlanan 'tahıl koridoru' için Rusya'dan cevap beklediklerini söyledi.
- 15.06.2022 - 12:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın depolarındaki tahılın dünyaya dağıtılmak üzere planlanan tahıl koriforu hakkında açıkalmalarda bulundu.
Çavuşoğlu: "Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik" dedi.
Ayrıntılar geliyor.