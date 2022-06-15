Mevlüt Çavuşoğlu: 'Tahıl koridoru' konusunda cevap bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'de Ukrayna'Nın tahıl ihracatı için planlanan 'tahıl koridoru' için Rusya'dan cevap beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın depolarındaki tahılın dünyaya dağıtılmak üzere planlanan tahıl koriforu hakkında açıkalmalarda bulundu.

Çavuşoğlu: "Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik" dedi.

Ayrıntılar geliyor.