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    Mevlüt Çavuşoğlu: 'Tahıl koridoru' konusunda cevap bekliyoruz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz'de Ukrayna'Nın tahıl ihracatı için planlanan 'tahıl koridoru' için Rusya'dan cevap beklediklerini söyledi.
    • 15.06.2022 - 12:21
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    Mevlüt Çavuşoğlu: 'Tahıl koridoru' konusunda cevap bekliyoruz

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'nın depolarındaki tahılın dünyaya dağıtılmak üzere planlanan tahıl koriforu hakkında açıkalmalarda bulundu.

    Çavuşoğlu: "Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik" dedi.

    Ayrıntılar geliyor.


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