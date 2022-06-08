Çavuşoğlu, tahıl sevkiyatı için oluşturulabilecek üçlü mekanizmaya değindi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u Ankara'da ağırladı.

Çavuşoğlu ve Lavrov, heyetlerarası görüşme sonrası ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Rusya'nın ablukası nedeniyle Karadeniz limanlarından çıkarılamayan tahıl için oluşturulması planlanan güvenli koridor gündeme geldi.

Tahıl koridoru planı masada

Plana işaret eden Bakan Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan ve iş birliğinden bahsediyoruz. Türkiye olarak bu planı makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz." dedi.

"Bunun önünü hep birlikte açmalıyız"

Çavuşoğlu, "Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya'dan ihraç edeceği ürünlere ihtiyacı varsa, bunun önünü hep birlikte açmamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu: Tahıl koridorunu uygulanabilir plan olarak görüyoruz ViDEO

Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısında şunları söyledi:

"En öncelikli konu Ukrayna'dan ve Rusya'dan ihraç edilecek ürünler"

"Savaşın, Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği ve ticaretin ötesinde daha geniş bir planda yarattığı sorunları ele aldık. En öncelikli konu Ukrayna'dan ve Rusya'dan ihraç edilecek ürünlerin önündeki engellerdir.

Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli fikirler ortaya çıktı. En son BM'nin bir planı var, gemilerin denetlenmesi dahil.

İstanbul'da toplantı önerisi

Rusya ve Ukrayna'nın bunu (planı) kabul etmesi gerekiyor. Detaylarını görüşmek üzere İstanbul'da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğimizi, BM'nin teklifi üzerine söyledik.

"Rusya'nın talebini son derece meşru buluyoruz"



Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin, ayçiçek ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya'nın ihracatının önündeki engellerin kaldırılması talebini de son derece meşru buluyoruz, haklı bir talep olarak görüyoruz.

"Geçiştirmek doğru değil"



Bu konuyu sadece Rusya'nın ihraç ettiği tahılların ve gübrenin yaptırımlara dahil edilmediğini söyleyerek geçiştirmek doğru değil. Son zamanlardaki açıklamalarda bunu görüyoruz.

Oysa bu ürünleri taşıyacak gemilerin sigorta edilmesi, lojistik konular, limanlara ulaşabilmesi, verilecek servisler ve ödemelerle ilgili işlemler konusunda da gerekli adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz.

Teknik düzeyde hazırlıkların bir an evvel tamamlanmasını arzu ediyoruz ve bu mekanizmanın hayata geçirilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz.

"Rusya ile farklı görüşlerimiz olsa da yakın iş birliği içindeyiz"

Bugün diğer bölgesel konuları da ele aldık. Suriye bunlardan bir tanesi, Libya'daki son gelişmeleri de ele aldık. Rusya ile farklı görüşlerimiz olsa da yakın iş birliği içinde çalışıyoruz.

Astana formatıyla Suriye'de siyasi bir çözüm bulma çabamız devam ediyor. Zorluklar da ortada. En son Anayasa Komisyonu'nun 8'inci toplantısının başarısızlıkla sonuçlanmasında da gördük ki rejim, siyasi çözüme yanaşan taraf değil.

Suriye meselesi

Suriye'nin kuzeyinde bize yönelik PKK/YPG'nin artan tehdidi var. Bu tehdide karşı tedbir almamız gerekiyor. Daha önce AB ve Rusya ile Ekim 2019'da vardığımız mutabakatlar var. Bunların da uygulanması konusunu ele aldık.

Suriye'nin sınır bütünlüğü ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kere daha vurguladık, burada da vurguluyoruz. Bölücü ajandası olan terör örgütlerine müsade edilmemeli.

Libya ve Kafkasya

Libya'daki durumu ele aldık. Libya'da istikrarın tam olarak tesis edilmesi için herkesin katkı sağlaması gerekiyor. Biz artık geçmişte olduğu gibi ülkeler arasında da rekabetin olmasını istemiyoruz.

Her zaman meşruyetten yana olduk. Ülkenin bir an önce demokratik şeffaf bir seçime hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Kafkasya'da 3+3 formatını ve Azerbaycan-Ermenistan arasındaki normalleşmeyi ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmeyi ele aldık. Bu konuda Rusya'nın verdiği destek için kendilerine teşekkür ediyoruz.

Özellikle Ermenistan ile Azerbaycan arasında kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının, bölgenin istikrarı bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz.

Afganistan ve Ukrayna'da kalıcı barış

Afganistan konusunu ele aldık. Orta Asya'da iş birliğimizi nasıl geliştirebiliriz, bunları da aynı şekilde ele alma imkanımız oldu. Aynı zamanda ikili ilişkilerimizde de ticaretin önündeki engeller, lojistik konuları da ele alma imkanımız oldu. Tüm zorluklara rağmen ikili ilişkilerimizin ve ticaretin de artarak devam ettiğini söylemek isterim.

Enerji alanında nükleer enerji santralinin olduğu Akkuyu'dan bahsediyorum ve diğer attığımız ve atacağımız adımlar var. Bunları ele aldık. Heyetlerimiz dün ve daha öncesinde görüşmeleri gerçekleştirdiler. Görüşmelere devam edeceğiz.

Karşılıklı ziyaretlerle tüm bu konuları ikili konuları ve bölgesel konuları da birlikte ele almaya devam edeceğiz. Bizim en büyük arzumuz Ukrayna'da kalıcı bir barışın tesis edilmesi ve bu yönde atılacak adımlara da her türlü desteği vereceğiz."





Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise şunları söyledi:

"Türkiye'ye 7 milyon Rus turist geldi"

"İlişkilerimiz olgun bir ortaklık döneminden geçiyor. Devlet liderlerimiz 9 kez görüşme gerçekleştirdi. İkili gündemi ve uluslararası meseleleri görüşüyorlar. Yatırım, ekonomi konusunda ilişkileri ele alma fırsatı bulduk.

Türkiye'de Rus ödeme kartının geniş bir biçimde kullanılmasını istiyoruz. 2019'da, Türkiye'ye 7 milyon Rus turist geldi ve bu bir rekor. Akkuyu Nükleer Santrali'ne sürdürüyoruz.

"Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin piyasadaki payı yüzde 1"



Askeri harekatımızla ilgili bilgi verdim. Sivillere zarar vermemek için çaba harcıyoruz.

Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin piyasadaki payı yüzde 1... Buradan gıda krizi çıkmaz. Ukraynalılar tahılı ve insanları rehin tutuyor. Gemi çıkışları problemi bizden kaynaklanmıyor.

"Suni gündemler oluşturuluyor"



Ukraynalılar mayın temizleme faaliyetine hazır olduklarını beyan ediyor. Ukrayna hazırsa, biz de görüşmeye hazırız. Karadeniz'de güvenliği sağlamak açısından her iki ülkeye de önemli görevler düşüyor

Suriye meselesini de ele aldık. Astana Formatı çerçevesinde el ele çalışmaktayız, toplantı temmuz ayında Nur Sultan'da yapılacak. Filistinliler ve İsraillilerin doğrudan görüşme yapmasını istiyoruz, ancak suni gündemler oluşturuluyor.

"İstanbul'daki görüşme samimi olmalı"



Ukrayna'nın tahıl ürünlerinin sevkiyatıyla ilgili Rus tarafı olarak adımlar attık. Her gün tahıl koridorları açıyoruz. Zelensky, kategorik olarak mayın temizleme faaliyetlerine karşıydı. Ukrayna'nın mayınları temizlemeli. İstanbul'daki görüşme göstermelik değil, samimi olmalı.

İstanbul'da gerekli adımları atmak için söz verdiler. Nisan ortasında kendi taslağımızı sunduk, ancak henüz yanıt alamadık. Askeri harekatımızı hedeflerine ulaştıracağız."

