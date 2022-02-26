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    Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla telefonla görüştü

    Odessa’dan tahliye edilerek Romanya İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla telefonla görüşen Çavuşoğlu, "Tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi getirmek için seferberlik ilan ettik" dedi.
    • DHA
    • 26.02.2022 - 18:03
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    Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla telefonla görüştü

    Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'nın Odessa şehrinden tahliye edilip, Romanya İshakça sınırına geçen Türk vatandaşlarıyla Türkiye'nin Köstence Başkonsolosu Emre Yurdakul aracılığıyla görüntülü görüştü.

    Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının hepsini Türkiye'ye getireceklerini belirterek diğer ülkelerle de bağlantıya geçtiklerini söyledi.

    “KARDEŞLERİMİZİN HEPSİNİ GETİRECEĞİZ”

    Çavuşoğlu, "Kardeşlerimizin hepsini getireceğiz. Diğer ülkelerle de konuştuk. Moldova, aynı şekilde Polonya, Macaristan. Onlar da aynı şekilde vizesiz ve aşı kartı olmaksızın, PCR testi istemeksizin geçirecekler. Sınırda yoğunluk olduğu için bazı kapılarda elbette zorluklar olabiliyor ama yol üzerinde aynı şekilde Bulgaristan'la da konuştuk. Bulgaristan'dan da sorunsuz bir şekilde geçeceksiniz. İçişleri Bakanı'mız da sınır kapılarındaki görevlilere talimat verdi. Bazı kardeşlerimiz biraz önce kapıdan Türkiye'ye girdi." dedi.

    Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla telefonla görüştü #1

    “DEVLET OLARAK TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

    Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Ukrayna'daki Türklerle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydederek, "Tüm devlet olarak teyakkuz halindeyiz. Biraz önce Ruslarla görüştük, Ukraynalılarla görüştük. Özellikle çatışma bölgelerinden tüm vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi getirmek için seferberlik ilan ettik. Maalesef havadan ve denizden şu an mümkün gözükmüyor. Bir tek Zaporijya'da çatışmalar yoğunmuş, oradaki vatandaşlarımızdan evlerinden ayrılmamalarını istedik." diye konuştu.

    Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla telefonla görüştü #2

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Twitter'daki hesabından paylaştığı görüşmede, tahliye edilenler ise Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

    Öte yandan Bakan Yardımcısı Kıran, Ukrayna'dan Romanya sınırına geçerek ülkeye gelmek için işlemleri yapılan Türk vatandaşlarının görüntüsünü paylaştı

    Türk vatandaşları, videoda, görevlilerin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek, teşekkür etti. Kıran, videoyu, "Biz teşekkür ederiz arkadaşlar. Yolunuz açık olsun." mesajı ile paylaştı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, tahliye edilen Türk vatandaşlarıyla telefonla görüştü #3


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