Mevlüt Çavuşoğlu: Taraflar arasında yakınlaşma arttı

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna heyetleri bir süredir çevrim içi sürdürdüğü müzakerelerini Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün yüz yüze olarak İstanbul'da gerçekleştirdi.

Yaklaşık 4 saat süren müzakerenin ardından taraflardan peş peşe açıklamalar geldi.

Açıklamalarda öne çıkan başlıklardan biri Ukrayna'nın, garantör ülkeler arasında Türkiye'nin de olmasını istemesiydi. Diğer önemli başlık ise Rusya'nın bazı maddeler üzerinde uzlaşma sağladıklarını söylemesiydi.

Heyet açıklamalarının üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da kameraların karşısına geçti.

"EN ANLAMLI İLERLEME BUGÜN KAYDEDİLDİ"

Taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını söyleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. Bu sürece katkıda bulunmaktan, destek vermekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi en öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanması kalıcı bir siyasi çözümün önünün açılmasıdır. Binlerce insanın ölmesine, milyonlarca insanın yerlerinden edilmesine yol açan bu savaş artık durmalıdır. Bugün burada gerçekleştirilen toplantıda bu konuda bir mesafe katedildiğini görüyoruz. Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi." dedi.

"SONRAKİ AŞAMANIN ŞEKLİNİ BAKANLAR BELİRLEYECEK"

Bir an önce savaşın sonlanmasının ve ateşkesin sağlanmasının gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Daha zor meselelerin üst seviyelerde ele alınacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir. Antalya'da olduğu gibi taraflarla bugün ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdik. Her iki tarafı bir an evvel ateşkesin sağlanması konusunda teşvik ettik.

"İNSANİ KORİDORLARIN AÇILMASINI DA KONUŞTUK"

Görüşmelerimizde diğer hususların yanı sıra insani yardım ve insani koridorların açılmasını da ele aldık. Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik. Gerek kendi vatandaşlarımız, gerek üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesi için taraflarla ve uluslararası kuruluşlarla eş güdüm içinde çalışmamız sürüyor. Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış ve seyrüsefer güvenliğini de dile getirdik.

"BİZE DUYULAN GÜVENİN BİLİNCİNDEYİZ"

Bugünkü görüşmeler önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duydukları güvenin bir göstergesidir. Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için uluslararası toplumla eş güdüm halinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."