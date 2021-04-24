Mevlüt Çavuşoğlu: Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz

ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Soykırım' açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915'te yaşanan Ermeni olayları ile ilgili 'Soykırım' ifadesini kullandı.

Biden'ın bu mesnetsiz ifadesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan anında cevap geldi.

"SÖZCÜKLER TARİHİ DEĞİŞTİREMEZ"

Çavuşoğlu, Biden'ın ifadesine yönelik “Sözcükler tarihi değiştiremez. Tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz" derken, "Tek dayanağı popülizm olan bu açıklamayı tümüyle reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ABD'YE SERT TEPKİ

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakanlık, "ABD Başkanı'nın 24 Nisan tarihinde yaptığı 1915 olaylarına dair açıklamayı kabul etmiyor ve en şiddetli şekilde telin ediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, "Tarihi konularda hüküm vermeye ne hukuken ne ahlaken yetkisi bulunan ABD Başkanı'nın açıklamasının hiçbir değeri bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.