Mevlüt Çavuşoğlu: Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımadığını söyledi.

Yerli kripto para borsası THODEX'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer, en az 2 milyar dolarlık (16.4 milyar TL) kripto parayla İstanbul Havalimanı’ndan yurt dışına kaçmıştı.

Olayın ardından Faruk Fatih Özer'in, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile sosyal medyada yer alan fotoğrafı sosyal gündem olmuştu.

"TANIMIYORUM"

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Mevlüt Çavuşoğlu, Faruk Fatih Özer'i tanımadığını söyledi.

Çavuşoğlu, söz konusu fotoğrafla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."