Bakan Çavuşoğlu, toplantıda Nur Sultan yönetimiyle dayanışma mesajı verdi.

Türk Devletleri Teşkilatı dışişleri bakanları, Kazakistan gündemiyle olağanüstü toplandı.

Çevrimiçi toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

"KAZAKİSTAN'IN YANINDAYIZ"

Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız." dedi.

Geçen hafta kardeş Kazakistan'daki gelişmeleri kaygıyla izlediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Türk dünyası büyük bir aile ve bizler bir vücudun organları gibi birbirimize bağlıyız. Bir yeri ağrıdığında tüm vücudun bundan muzdarip olması gibi, biz de millet olarak Kazakistan'daki gelişmelerden büyük üzüntü duyduk. Muhtar (Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi) kardeşime ve Kazakistan halkına geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu: Tüm imkanlarımızı Kazakistan için seferber etmeye hazırız ViDEO

Çavuşoğlu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"DURUMUN KONTROL ALTINA ALINMASINDAN MEMNUNUZ"

"Türk Devletleri ailesi olarak bu zor zamanda Kazak kardeşlerimizin yanında, onlarla dayanışma halindeyiz. Bugün durumun kontrol altına alınmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.

"KÜRESEL BARIŞ İÇİN ÖNEMLİ"

Kazakistan'da Alihan İsmailov kardeşimizin başbakan olarak atanmasından dolayı mutluluk duyduk. Kazakistan'da barış ve istikrar bölgemiz ve teşkilatımız için olduğu gibi, küresel barış için de önemli. Kazakistan, bu krizi aşacak kabiliyet, tecrübe ve devlet geleneğine sahiptir.

Onursal Başkanımız Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in vizyonu doğrultusunda güçlü bir devlet aklı oluşmuştur. Kazak halkı da mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla birlik ve beraberlik ruhunu gösterecek sağduyuya sahiptir.

"BU ZOR GÜNDE YANLARINDA OLMAYI BİR BORÇ BİLDİK"

Türkiye olarak da en başından beri Kazak makamlarıyla temas halinde olduk. Kamuoyumuz gelişmeleri yakından izledi, millet olarak dertlendik. Cumhurbaşkanımız, başta Tokayev olmak üzere, üye devletlerin devlet başkanlarıyla temas halinde, gelişmeleri yakından takip etti. Biz de Dışişleri Bakanları olarak yakın temas halinde olduk. Bakanlığım başta olmak üzere birçok kuruluş ve önemli şahsiyet kardeş Kazakistan’a destek açıklamaları yaptı. Kardeşlerimizin bu zor gününde yanlarında olmayı bir borç bildik. Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız.

"BİRLİK OLMAZSA DİRLİK OLMAZ"

Etkin bir şekilde ve birlik içinde hareket ederek Kazak kardeşlerimizin olabilecek ihtiyaçlarına yanıt vermemiz gerekiyor. Birlik bolmay tirlik bolmas. Birlik olmazsa dirlik olmaz! Kazakistan’ın bu sınamadan daha güçlü çıkması için de bir olmalıyız, diri olmalıyız."

VİZYON 2040 BELGESİ

İstanbul Zirvesi’nde kabul edilen Vizyon 2040 Belgesi'nin, iç ve dış sınamalarda gerekli iş birliği ve dayanışma çerçevesini çizdiğini kaydeden Çavuşoğlu, teşkilatın ortaya koyduğu daha fazla siyasi ve iktisadi bütünleşme yönündeki adımları hızlandırmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Çavuşoğlu, kalkınma ve iş birliği için en temel şartın, güvenlik ve istikrar olduğuna vurgu yaparak teşkilat bünyesinde güvenlik ve istihbarat birimleri arasındaki iş birliğinin daha düzenli ve kurumsal bir yapıya kavuşturulması gerektiğine işaret etti.

TÜRK ORTAK YATIRIM FONU

Bölgeler arasında gelir ve gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak için teşkilatın sunduğu iş birliği imkanlarından da azami ölçüde istifade edilmesi gerektiğini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik strateji belgesinin bir an önce imzalanmasında yarar görüyoruz. Ayrıca, Türk Ortak Yatırım Fonu’nun kurulmasına önem veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef doğrultusunda aramızdaki ticareti kısa sürede toplam ticaretimizin yüzde 10'u seviyesine çıkarmalıyız."

"KARDEŞ KAZAKİSTAN'IN GÜCÜNE GÜVENİYORUZ"

Çavuşoğlu, bağımsızlığından bu yana Kazakistan'ın hep başarılı ve dengeli bir dış politika izlediğini belirterek, "İçinden geçilmekte olan bu krizin de Kazakistan’ın egemenliğine, bütünlüğüne, istikrarına ve dengeli dış politikasına zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Çünkü biz kardeş Kazakistan’ın gücüne, basiretine ve sağduyusuna güveniyoruz." dedi.

"Bölgemiz jeopolitik ilgi odağı" diyen Çavuşoğlu, "Biz jeopolitik rekabetin değil, iş birliği ve refahın aktörleriyiz zira devletleri ve milletleri refah, istikrar ve barış yüceltiyor. Aynı şekilde iş birliği ve refahın artışı, barışın en büyük teminatı oluyor." değerlendirmesini yaptı.

"BARIŞ OLAN MEMLEKETTE BEREKET OLUR"

Çavuşoğlu, "Barış olan memlekette bereket olur" anlamına gelen "Beybit yerde bereket bar" Kazak atasözünü hatırlatarak "Barışı da ancak özümüzle ve birlikteliğimizle tesis edebiliriz. Özümüzü en iyi şekilde yansıtan Türk Devletleri Teşkilatı dayanışmamızın, refah, istikrar ve barışa yatırımımızın en etkili çatısıdır." diye konuştu.

Kazakistan’a güvendiklerini ve inandıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Türk dünyası olarak Kazakistan’ın yanında olmaya devam edeceklerini, istikrar ve refah yolunda birlikte yürüyeceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Kazakistan'daki şiddet olaylarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.