Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türk Konseyi olağanüstü toplantısında, Afganistan'ın güncel gelişmeleri ele alındı.

Afganistan'da yaşanan güncel gelişmelerin konuşulacağı, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Konseyi kapsamında, bakanların Afganistan'ın konu olduğu toplantıda yapacakları ortak bildirinin önemli olduğunu vurguladı.

AZERBAYCAN'IN ZAFERİNİ UNUTMADI

Çavuşoğlu toplantının, aynı zamanda Azerbaycan'ın 44 günde elde ettiği büyük bir zaferin yıl dönümüne denk geldiğine dikkati çekerek "Bu vesileyle başta Azerbaycanlı kahramanlarımız olmak üzere vatanlarımızın savunması ve bağımsızlığı için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

"AFGANİSTAN'DA MİLYONLARCA TÜRK SOYLUNUN YAŞAMASI BİZİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR"

Toplantıda Türk Konseyi'nin Afganistan konusuna ilk kez değindiğini belirten Çavuşoğlu, "Afganistan'daki gelişmelerin küresel boyuttaki etkileri var. Ancak Türk dünyası Afganistan'ın komşusu olarak bu gelişmelerin etkisini daha fazla hissediyor ve hissedecek. Ayrıca Afganistan'da milyonlarca Türk soylunun yaşaması da bizi doğrudan ilgilendiriyor. Bu toplantıyı da Afganistan'ın hepimiz için taşıdığı önem nedeniyle teklif ettim. Teklifimi kabul edip buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"İŞ BİRLİĞİMİZE DAİR GÜÇLÜ MESAJ VERECEĞİZ"

Çavuşoğlu, Türk Konseyi'nin uluslararası alanda yükselen profilinin göstergesi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bugün burada Türk dünyasının birliği ve uluslararası konulardaki iş birliğimize dair güçlü bir mesaj vereceğiz. Bugün şu konuları ele alabileceğimizi düşünüyorum: Afganistan'da ekonomik istikrar ve insani yardım çabalarını nasıl destekleyebiliriz? Kapsayıcı bir yönetimi nasıl teşvik edebiliriz? Yeni bir göç dalgasının önüne nasıl geçebiliriz? Ülkede terör gruplarının tekrar kök salmasını önlemeye nasıl katkı sağlayabiliriz?"

"AFGANİSTAN'LA ÖZEL İLİŞKİLERİMİZ VAR"

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in düzenlenecek liderler zirvesinin hazırlıklarıyla ilgili raporunu da ele alacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Afganistan'la özel ilişkilerimiz var. Bu nedenle toplantı sonunda yapacağımız ortak bildiriyle dünyaya güçlü bir mesaj vermemiz önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.