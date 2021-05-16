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    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye gereken her adımı atmaya hazır

    Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, İsrail tarafından hedef alınan Filistin'in yanında olduğunu açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.05.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 13:17
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye gereken her adımı atmaya hazır

    İsrail'in Filistin halkına günlerdir süren zulmü şiddetini artırıyor.

    Saldırılar sonucu yüzlerce masum Filistinli şehit olurken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    "TÜRKİYE HER ADIMI ATMAYA HAZIR"

    Birlik ve dayanışmanın önemini vuruglayan Bakan Çavuşoğlu, "Filistin'de birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye gereken her adımı atmaya hazır #1

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