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Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye olarak Kazakistan'a her türlü desteği vereceğiz

Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye olarak Kazakistan'a her türlü desteği vereceğiz

AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu 'Türk Devletleri Teşkilatı olarak Kazakistan'a her türlü desteği vereceğiz'dedi.