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- Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye olarak Kazakistan'a her türlü desteği vereceğiz
Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye olarak Kazakistan'a her türlü desteği vereceğiz
AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Mevlüt Çavuşoğlu 'Türk Devletleri Teşkilatı olarak Kazakistan'a her türlü desteği vereceğiz'dedi.
- DHA
- 09.01.2022 - 12:17
- Güncelleme : 09.01.2022 - 12:19
Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına yapılan zam, büyük kargaşaya neden olmuştu.
Sokaklara dökülen yüzlerce protestocunun tepkisinden, hükumetin istifasına kadar giden olay hakkında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.
"TEMENNİMİZ KAZAKİSTAN'IN HUZURA KAVUŞMASI"
AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Çavuşoğlu: "Temennimiz bir an önce Kazakistan'ın istikrara, huzura, barışa kavuşmasıdır.
TÜRKİYE OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ"
Bunun için Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı olarak her türlü desteği vereceğiz." şeklinde konuştu.