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    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'den Ürdün'e olan ilgi artıyor

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Ürdün ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
    • DHA
    • 02.03.2022 - 12:21
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'den Ürdün'e olan ilgi artıyor

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Safadi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

    "Türkiye'den Ürdün'e olan ilgi artıyor. Ürdün'den burayı ziyaret eden kardeşlerimizin sayısı artıyor. THY'nin pandemi nedeniyle askıya alınan uçuşlarının yeniden başlamasından memnunuz.

    Suriyelilerin Suriye'ye gönüllü şekilde dönüşü konusunda beraber çalışıyoruz. Bu konuda özellikle bakanlar düzeyinde bir konferansa Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz.

    Kudüs ve Filistin konusundaki görüşlerimiz tamamen örtüşüyor. Başta BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası birliklerdeki işbirliklerimizi de sürdüreceğiz."

    AYRINTILAR GELECEK...

    Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye den Ürdün e olan ilgi artıyor #1


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