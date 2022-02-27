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    Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna'daki 6 bin 600 Türk vatandaşı için gayret ediyoruz

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 6 bin 600 Türk vatandaşını çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
    • AA
    • 27.02.2022 - 17:14
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna'daki 6 bin 600 Türk vatandaşı için gayret ediyoruz

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 6 bin 600 Türk vatandaşını çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.


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