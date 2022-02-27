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- Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna'daki 6 bin 600 Türk vatandaşı için gayret ediyoruz
Mevlüt Çavuşoğlu: Ukrayna'daki 6 bin 600 Türk vatandaşı için gayret ediyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 6 bin 600 Türk vatandaşını çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.
- AA
- 27.02.2022 - 17:14
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilmek isteyen yaklaşık 6 bin 600 Türk vatandaşını çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.