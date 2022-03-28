Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleba ile İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı.

İSTANBUL MÜZAKERESİ KONUŞULDU

İki isim arasındaki ana gündem ise İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler oldu.