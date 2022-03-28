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    Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleba ile İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen müzakerelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 11:33
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede Ukrayna'daki son durum ele alındı.

    İSTANBUL MÜZAKERESİ KONUŞULDU

    İki isim arasındaki ana gündem ise İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler oldu.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü #1


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