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    Mevlüt Çavuşoğlu Ukraynalı ve Rus mevkidaşları ile görüştü

    Mevlüt Çavuşoğlu Ukraynalı ve Rus mevkidaşları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 06.03.2022 - 19:28
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 19:45
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    Mevlüt Çavuşoğlu Ukraynalı ve Rus mevkidaşları ile görüştü

    Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşına yönelik diplomasi trafiği devam ediyor.

    Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ve Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

    ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİNİN TAKİBİ YAPILDI

    Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde devam eden krizin sona erdirilmesi ele alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü hususların takibi yapıldı.

    Çavuşoğlu-Kuleba görüşmesinde ise Ukrayna'daki son gelişmeler değerlendirildi.

    Mevlüt Çavuşoğlu Ukraynalı ve Rus mevkidaşları ile görüştü #1


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