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    Mevlüt Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun tepkisi cılız kaldı

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TBMM'deki Filistin oturumunda uluslararası toplumun tepkisinin cılız kaldığını söyledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.05.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 17:25
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    Mevlüt Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun tepkisi cılız kaldı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'deki Filistin oturumuna katıldı.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kurulda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Bakan Çavuşoğlu, yaşanan saldırılar karşısında uluslararası toplumdan gelen tepkilerin yetersiz olduğunu belirtti.

    "İŞLENEN SUÇLARA GÖZLERİNİ KAPATTILAR"

    Gazze'de işlenen savaş ve insan suçlarına gözlerin kapatıldığını söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    "Sanki Gazze'de İsrail ile Filistin orduları arasında bir savaş varmış gibi iki tarafa da çağrılarda bulunuldu. Bazıları İsrail'in güvenliğini her şeyin önüne koydu. Filistin konusunda Türkiye'de ortak bir dayanışma iklimi var. Bunu koruma hususunda hassasiyet göstermemiz lazım.

    "FİLİSTİN'İN UMUDU TÜRK MİLLETİ"

    Filistin'de ve ötesinde mazlumların umudu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletidir. Bu konuyu, iç siyasetin rekabet diline taşımamak ve Netanyahu ile aynı zihniyetteki insanları, zalimleri sevindirmemek konusunda dikkatli olmamız, hepimizin görevidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yüce Meclisimizin bize verdiği güçle Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, Filistin konusundaki diplomatik çabaların öncüsüdür, dünyada vicdanın ve adaletin sesidir ve sesi olmaya devam edecektir."

    Mevlüt Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun tepkisi cılız kaldı #1

    Mevlüt Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun tepkisi cılız kaldı #2

    Mevlüt Çavuşoğlu: Uluslararası toplumun tepkisi cılız kaldı #3

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