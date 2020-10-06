Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mevkidaşı Ceyhun Bayramov, Ermenistan tarafından devam eden saldırılara değindi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan’a gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"KARDEŞ TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ BÜTÜN SEVİYELERDE GÖRDÜK"

Bayramov'un açıklamalarından satır başları:

"Sizin buraya gelmeniz mevcut durumumuzda bizim için çok önemli. Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan'ın her saldırısıyla Azerbaycan topraklarına tecavüz edilmiştir. Azerbaycan, vatandaşlarını müdafa etmek açısından BM kurallarına uygun olarak adımlar attı. Biz bu tarihten itibaren kardeş Türkiye'nin bütün seviyelerde desteğini gördük.

Hem askeri hem de sivil kayıplarımız var. Burada belirtmeliyiz ki, 1994 yılından 2018 yılına kadar Ermeni tarafının görüşmelerden kaçınmasıyla, 2018 yılında göreve gelen Paşinyan ile tarafları tamamen mahvetmiş ve zarar vermiştir.

"ERMENİSTAN DEVLETİ TERÖRİST DÜŞÜNCEYE SAHİPTİR"

Son günlerde yaşanan durumlar, daha ilk günden itibaren karşı taraf sivillerimizi hedef aldı. 27 sivil vatandaşımız hayatını kaybederken, 23 vatandaşımız da yaralandı.

Ermenistan, Azerbaycan'ın yaşam alanlarını hedef almaktadır. 100, hatta 200 kilometreye yakın topraklarımızı hedef alması ve bu tahribatın ne kadar geniş olması yaşananların bir tezahüdür.

Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur. Ermenistan'ın bizim topraklarımıza hukuksuz şekilde yerleşmesini kabul edemeyiz. Azerbaycan sulh seven bir devlettir.

"SİVİLLER HEDEF ALINIYOR, BU SAVAŞ SUÇUDUR"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Kahraman Azerbaycan halkı, Azerbaycan'ın kendi topraklarında Ermenistan'ın yürüttüğü saldırılara karşı Azerbaycan halkı ve devletiyle dayanışmamızı göstermek için ziyaret gerçekleştirmiş bulunuyorum. Yukarı Karabağ'ın işgal edilen tüm toprakları için bugüne kadar uluslararası somut adımlar atılmadı. 1 milyondan fazla kardeşimiz evlerine dönmek için bekliyor.

Ermenistan ordusu, hem orduyu hem sivilleri hedef aldı. Azerbaycan'a da topraklarını savunmak düştü. Bu insanlık, savaş suçudur. Cenevre sözleşmesinin ihlalidir. Ermenistan'ın çaresizliğinin de göstergesidir.

Azerbaycan hiçbir zaman sivilleri hedef almıyor. Biz Azerbaycan ile bir milletiz. Uluslararası topluma, Ukrayna'nın, Gürcistan'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü nasıl savunuyorsak, Azerbaycan için de böyle olmalı çağrısında bulunuyoruz, çifte standart olmamalı.





"ERMENİSTAN 30 YILDIR İŞGALİN TADINI ÇIKARIYOR"

Azerbaycan ile Ermenistan'a eşit mesafede yaklaşmak doğru değildir. Dünyadan gelen çağrılar, 'Hemen ateşkes!' Ateşkes oldu da bugüne kadar ne oldu? Ermenistan'a, 'Derhal Azerbaycan'ın topraklarından çekil' diyebiliyor musunuz?

Minsk başkanlarıyla görüşüp, 'Somut bir planınız var mı?' diye sordum, hayır. Artık bunun böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır. Biz barış konusunda her türlü çabaya destek verdik. Ermenistan 30 yıldır işgalin tadını çıkarıyor. Biz sussak, tarih susmayacak. 3 renkli bayrağınla sen çok yaşa Azerbaycan."