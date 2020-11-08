Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.14
-1.22%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar, İlham Aliyev ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de görüşme gerçekleştirdi.
    • AA
    • 08.11.2020 - 16:37
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 16:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar, İlham Aliyev ile görüştü

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

    BAKÜ ZİYARETİ

    Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Aliyev'le görüştü.

    Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de yer aldı.

    Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar, İlham Aliyev ile görüştü #1

    Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar, İlham Aliyev ile görüştü #2

    Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar, İlham Aliyev ile görüştü #3

    Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar, İlham Aliyev ile görüştü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir