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Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar, İlham Aliyev ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Bakü'de görüşme gerçekleştirdi.
- AA
- 08.11.2020 - 16:37
- Güncelleme : 08.11.2020 - 16:45
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.
BAKÜ ZİYARETİ
Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Aliyev'le görüştü.
Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de yer aldı.