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    Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov bir araya geldi

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Moskova'da bir araya gelen Sergey Lavrov, "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye’nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 13:53
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    Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov bir araya geldi

    Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

    İki bakan görüşme öncesi ortak basın açıklaması yaptı.

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna ilgili birtakım görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye’nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Ankara'nın Montrö Sözleşmesi'nin yerine getirilmesine yönelik sorumlu yaklaşımına değer veriyoruz."

    Çavuşoğlu: "Her iki tarafla da ilişkileri iyi olan bir ülke olarak (Rusya-Ukrayna arasında) dürüst bir arabuluculuk ve kolaylaştırıcı rolümüzü tüm zorluklara rağmen sürdürdük"

    AYRINTILAR GELECEK...

    Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov bir araya geldi #1

    Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov bir araya geldi #2

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