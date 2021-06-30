Antalya'da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kanal İstanbul projesi ile ilgili soruya yanıt verdi.

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan Kanal İstanbul projesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a da soruldu.

Kanal İstanbul projesinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni nasıl etkileyeceğine dair sorulan soru üzerine öncelikle Bakan Çavuşoğlu açıklama yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: KANAL İSTANBUL'UN MONTRÖ ANLAŞMASI'NA ETKİSİ YOK

"Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a etkisi var. Birbiriyle alakası yok." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'dan Kanal İstanbul açıklaması VİDEO

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"KANAL İSTANBUL'UN İNŞASIYLA MONTRÖ'DE BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

"Montrö Anlaşması sadece Boğazlardan geçişleri düzenlemiyor, Karadeniz'de kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin gemilerinin ne kadar kalacağını, tonajını bunların hepsini düzenliyor. Ayrıca Montrö Anlaşması'nın nasıl revize edileceği ya da sonlandırılacağı da yine anlaşmanın içinde var. Yani Kanal İstanbul'un inşa edilmesiyle Montrö Anlaşması'nın içinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Türkiye, bugüne kadar Montrö Anlaşması'nı harfiyen uygulamış bir ülkedir. Ve imzaladığı anlaşmalara sadık bir ülkedir. Ve Kanal İstanbul'u inşallah inşa ederek Boğaz'"