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- Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'dan Kanal İstanbul açıklaması
Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'dan Kanal İstanbul açıklaması
- AA & Ensonhaber
- 30.06.2021 - 17:37
- Güncelleme : 30.06.2021 - 18:09
Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri olan Kanal İstanbul projesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a da soruldu.
Kanal İstanbul projesinin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni nasıl etkileyeceğine dair sorulan soru üzerine öncelikle Bakan Çavuşoğlu açıklama yaptı.
ÇAVUŞOĞLU: KANAL İSTANBUL'UN MONTRÖ ANLAŞMASI'NA ETKİSİ YOK
"Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a etkisi var. Birbiriyle alakası yok." diyen Çavuşoğlu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov'dan Kanal İstanbul açıklaması VİDEO
"KANAL İSTANBUL'UN İNŞASIYLA MONTRÖ'DE BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"
"Montrö Anlaşması sadece Boğazlardan geçişleri düzenlemiyor, Karadeniz'de kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin gemilerinin ne kadar kalacağını, tonajını bunların hepsini düzenliyor. Ayrıca Montrö Anlaşması'nın nasıl revize edileceği ya da sonlandırılacağı da yine anlaşmanın içinde var. Yani Kanal İstanbul'un inşa edilmesiyle Montrö Anlaşması'nın içinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Türkiye, bugüne kadar Montrö Anlaşması'nı harfiyen uygulamış bir ülkedir. Ve imzaladığı anlaşmalara sadık bir ülkedir. Ve Kanal İstanbul'u inşallah inşa ederek Boğaz'"
Lavrov ise, "Türk dostlarımızla, meslektaşlarımızla Montrö Sözleşmesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında biz memnunuz. İstanbul Kanalı’nın yapılması, yabancı ülkelerin askerlerinin orada konuşlanmasına sebep olmayacaktır." yanıtını verdi. Görüşme sonrası Çavuşoğlu ve Lavrov, kameraların karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "İkili ilişkilerin yanında Rusya’yla çalıştığımız bölgesel konular var. Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ konularını ele aldık. Amacımız bu bölgelerde istikrarın ve barışın kalıcı olması. Suriye’de sükunetin sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Dostum Sergey’le ikili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tesislerimiz salgına karşı hazır, Lavrov da gördü. Küçük sorunlarımızı birlikte çözme arzumuz var." Lavrov'un açıklamaları ise şu şekilde: "Liderlerimiz arasındaki mutabakatları hayata geçirmek için çaba harcıyoruz. Sputnik V aşısının Türkiye'ye tedariki ve bu ülkedeki üretiminin başlatılmasına büyük önem veriyoruz. Turizmde her önlemin alınacağı yönünde güvence verildi. Turizmin devamı ve gelişimi için birlikte çalışacağız. Ticari ve ekonomik iş birliği ile ilgili Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki toplantısı en kısa zamanda Moskova’da yapılacak."
LAVROV: KANALIN YAPILMASI, YABANCI ASKERLERİN KONUŞLANMASINA SEBEP OLMAYACAKTIR
GÖRÜŞME SONRASI ORTAK AÇIKLAMA
ÇAVUŞOĞLU: SURİYE'DE SÜKUNETİN SÜRMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
"TESİSLERİMİZ SALGINA KARŞI HAZIR, LAVROV DA GÖRDÜ"
LAVROV: TURİZMDE HER ÖNLEMİN ALINACAĞI YÖNÜNDE GÜVENCE VERİLDİ
Lavrov ise, "Türk dostlarımızla, meslektaşlarımızla Montrö Sözleşmesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kapsamında biz memnunuz. İstanbul Kanalı’nın yapılması, yabancı ülkelerin askerlerinin orada konuşlanmasına sebep olmayacaktır." yanıtını verdi.
Görüşme sonrası Çavuşoğlu ve Lavrov, kameraların karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İkili ilişkilerin yanında Rusya’yla çalıştığımız bölgesel konular var. Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ konularını ele aldık. Amacımız bu bölgelerde istikrarın ve barışın kalıcı olması. Suriye’de sükunetin sürmesi için çalışmaya devam edeceğiz.
Dostum Sergey’le ikili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tesislerimiz salgına karşı hazır, Lavrov da gördü. Küçük sorunlarımızı birlikte çözme arzumuz var."
Lavrov'un açıklamaları ise şu şekilde:
"Liderlerimiz arasındaki mutabakatları hayata geçirmek için çaba harcıyoruz. Sputnik V aşısının Türkiye'ye tedariki ve bu ülkedeki üretiminin başlatılmasına büyük önem veriyoruz. Turizmde her önlemin alınacağı yönünde güvence verildi. Turizmin devamı ve gelişimi için birlikte çalışacağız.
Ticari ve ekonomik iş birliği ile ilgili Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nun bir sonraki toplantısı en kısa zamanda Moskova’da yapılacak."