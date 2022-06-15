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    Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüştü

    Dışişleri Bakanlığı, iki isim arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
    • 15.06.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 15:28
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    Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüştü

    Türkiye ile İsrail arasında dışişleri bakanları düzeyinde görüşme yapıldı.

    Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Çavuşoğlu-Lapid görüşmesi

    Konuyla ilgili açıklama, Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. AA'nın aktardığına göre, Çavuşoğlu ile Lapid'in, telefonda görüştüğü belirtildi.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay, İsrail'de Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yapmıştı.

    Mevlüt Çavuşoğlu, Yair Lapid ile görüştü #1


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