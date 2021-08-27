Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Yangın Sonrası Koordinasyon Toplantısı' düzenleyerek Manavgat'taki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğmiz günlerde Antalya'da meydana gelen orman yangınına yönelik çalışmalar son sürat devam ediyor.

Kurum ve kuruluşların yanında gönüllü olarak vatandaşların da seferber olduğu yangında, afetzedelerin yaraları sarılıyor.

SON DURUM HAKKINDA BİLGİ ALDI

Bölgede çalışmalarını yürüten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Gençlik Merkezi’nde ‘’Yangın Sonrası Koordinasyon Toplantısı’’ düzenledi.

Son gelişmeler hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, "Antalya’da yangından zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını hızla sarmak için tüm kurumlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye not düşerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu yangın sonrası vatandaşların durumu hakkında bilgi aldı VİDEO