Mevlüt Çavuşoğlu, yarın İran'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın daveti üzerine İran'a yarın resmi ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından İran'a davet edildi.

Çavuşoğlu bu kapsamda yarın resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a gidecek.

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanı'mız 15 Kasım 2021 tarihinde İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle İran'a resmi ziyarette bulunacaktır. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.