Çavuşoğlu, Afganistan'a ilişkin yaptığı açıklamada, yeni bir göç dalgasının olabileceğini belirterek, "Alınması gereken tedbirler var" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’a geldi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile baş başa görüşme gerçekleştirdikten sonra ortak basın toplantısı gerçekleştirildi.

Görüşmede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu’nun açıklamalarında, Afganistan başlığı öne çıktı.

Açıklamalarında Afganistan'daki yönetimin Taliban'a geçemesinin ardından değişen duruma ilişkin açıklamalar yapan Çavuşoğlu, “Yeni bir göç dalgası olabilir, tedbir alınmalı.” ifadelerini kullandı.

“KAPSAYICI BİR HÜKÜMET KURULMASI EN BÜYÜK TEMENNİMİZ”

Çavuşoğlu, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan’daki durum ortada, nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. Düşüncelerimizi, temennilerimizi her iki tarafla da paylaşıyoruz gerek Cumhuriyet tarafına gerek Taliban tarafına düşüncelerimizi iletiyoruz. Kapsayıcı bir hükümet kurulması herkesi içerecek şekilde, en büyük arzumuz, temennimizdir.

Mevlüt Çavuşoğlu: Yeni bir göç dalgası olabilir VİDEO

“ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER VAR”

Tahliyeler ve havaalanının açık olarak işletilmesi söz konusu. Bunun için teknik cihazların dışında güvenlik dahil, alınması gereken tedbirler var. Dün G-7 Dışişleri Bakanlar Toplantısında bunu da ele aldık.

“İNSANİ DURUMDA CİDDİ SIKINTI VAR”

Terörizm tehdidi var elbette. DEAŞ/Horasan’ın terör saldırılarını gördük. Çok sayıda insan öldü maalesef, havaalanına yakın bir yerde. Aynı şekilde, insani durum; şu anda gerçekten ciddi sıkıntı var. Açlık tehlikesi var. Özellikle kadınlar, çocuklar… Zaten kuraklık vardı ülkede. Birleşmiş Milletler dahil bizim Kızılay’ımız, insani yardımlarına başladı. Onların güvenliğinin sağlanması da önem arz ediyor.

“CİDDİ BİR GÖÇ KRİZİ VAR”

Diğer taraftan ciddi bir göç krizi var dünyada. Yeni bir göç dalgası olması pek muhtemel. İnsanların yerinde kalması için, Afganistan’a yapılabilecek yardımlar ve bu düzensiz göçün engellenmesi için alınması gereken tedbirler dahil her konuda düşüncelerimizi dünkü toplantıda paylaştık.

Ama bu toplantıda özellikle söz alan tüm ülkeler, ülkemize ve Katar’a şu ana kadar üstlendiğimiz pozitif rol ve havaalanında tahliyeler dahil herkese yaptığımız yardımlardan dolayı bir de ABD’ye teşekkür ettiler.

"DAHA FAZLA GÖÇMENE EV SAHİPLİĞİ YAPMA KAPASİTEMİZ YOK"

Türkiye şu anda en çok göçmen barındıran ülke, bizim daha fazla göçmene ev sahipliği yapma kapasitemiz yok. Biz şu ana kadar insani sorumluluklarımızı fazlasıyla yerine getirdik. Tüm sorunları tek başına Türkiye'nin üstlenmesini beklemek doğru değil."

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN BOSNA HERSEK'İN BARIŞI, HUZUR, İSTİKRARI"

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bosna Hersek'e gerçekleştirdiği ziyaretin, Bosna Hersek'teki tarafların anlaşması üzerinde nasıl bir etki olacaktır sorusu üzerine şu sözleri kaydetti:

"Biz hiç ayrım yapmaksızın Bosna’daki değişik etnik gruplara, aynı şekilde yaklaşıyoruz.

Bizim için önemli olan, Bosna Hersek’in barışı, huzuru, istikrarı. Son zamanlarda bazı gerginlikler var doğru, anlaşmazlıklar da var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ziyaretinde de Bosna’nın geleceği ile ilgili düşüncelerini Türkiye’nin düşüncelerini ve pozisyonunu Başkanlık Konseyi’nin 3 üyesi ile paylaştı.

"İKİ LİDER ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAKTIR"

Öyle görünüyor ki şu andaki anlaşmazlıkların üstesinden bir an önce gelmemiz lazım. Bu konuda da Sırbistan Cumhurbaşkanı ile Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a önemli görevler düşmektedir. Ve önümüzdeki süreçte, iki Lider de üzerine düşeni yapacaktır."