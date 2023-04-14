AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere Avusturya’ya gitti.

Bakan Çavuşoğlu, başkent Viyana’daki temasları çerçevesinde ilk olarak Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’le bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşıyla görüşmesine Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile gitti.

Görüşmenin ardından bakanlıktan Schallenberg tarafından uğurlanan Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşına Togg hakkında bilgi verdi.

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Viyana sokaklarında Togg ile tur attı.

Vatandaşları selamlayan Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yerli ve milli aracı Togg’a gösterilen yoğun ilgiye dikkati çekti.

Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

Togg’un Viyana’ya geldiği günden bu yana çok ilgi gördüğünü arkadaşlarımız söylediler. Bu, bizim için gurur. Bu millete, bu devlete, Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci asrında, Türkiye yüzyılında her şeyin en iyisi yakışır. Yerli ve milli aracımız Türkiye’de olduğu gibi yurt dışındaki vatandaşlarımızın da ilgisi var, dünyada herkesin ilgisi var.