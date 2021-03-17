Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara’da bulunan Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilişkiler konusuna da değindi.

14 NİSAN'DA TÜRKİYE'YE GELECEK

Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın 14 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edeceğini, dışişleri bakanları düzeyinde görüşmelerin gerçekleştirileceğini söyledi.

"BİZ HAKÇA PAYLAŞIM DİYORUZ"

Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız. Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi, bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. Biz başından beri 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım' diyoruz." dedi.