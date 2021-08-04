Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden yangına müdahale için Azerbaycan'dan 1, İsrail'den de kiralanan 2 uçağın yarın desteğe geleceğini duyurdu.

Bir haftadır süren orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Antalya Manavgat'taki yangınla ilgili son durumu değerlendirdi.

"6 uçak, 2 insansız hava aracı, 2'si yönetim 17 helikopter, 1878 araç ve 6 bin 500'den fazla personelle çalışmayı sürdürdük." diyen Bakan Çavuşoğlu, uçak desteğiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:

"AZERBAYCAN'DAN YARIN 1 UÇAK GELECEK"

"Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler.

Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışından gelecek yardım uçaklarını açıkladı VİDEO

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"ÖZEL ŞİRKETTEN KİRALANAN 4 UÇAK ISPARTA'YA İNDİ"

Özel şirketten bulup da kiraladığımız 4 uçak Isparta Havalimanı'na indi.

"BİR ŞİRKETİMİZİN İSRAİL'DEKİ ŞİRKETTEN KİRALADIĞI 2 UÇAK DA YARIN ÜLKEMİZE GELECEK"

Bir şirketimizin, İsrail'deki bir şirketten kiraladığı 2 uçak da yarın ülkemize gelecek. Uçuş izinleriyle ilgili tüm işlemleri tamamladık."







