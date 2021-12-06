Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısı’nın Dışişleri Bakanları seviyesindeki hazırlık toplantısı için Katar’ın başkenti Doha’ya gitti.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu burada Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani ile görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani başkanlığındaki Türk ve Katar heyetleri arasında yapılacak toplantıda, ikili ilişkiler ele alındı.

Toplantıda ayrıca, Yüksek Stratejik Komitesi kapsamında bugüne kadar imzalanan anlaşmaların uygulama durumunun gözden geçirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İki isim görüşme sonrası ise ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, konuşmasında, "Uluslararası toplumun, insani yardımları Afgan halkına ulaştırması gerekiyor. Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu'dan 'Afganistan' açıklaması

AL SANİ: TÜRK EKONOMİSİNE GÜVENİYORUZ

Al Sani ise ikili görüşmelerinde Filistin meselesi, Suriye'deki gelişmeler ve Afganistan konusunun ele alındığını belirtti.

Türk ekonomisiyle ilgili ise Katarlı Bakan Al Sani, şu ifadeleri kullandı:

"Biz çeşitlilik içeren Türk ekonomisine güveniyoruz. Türk ekonomisi sağlam temeller üzerine kurulu. Bu da ekonominin içinde bulunduğu durumları aşabilmesini sağlıyor. Katar'ın Türkiye'de büyük yatırımları var ve bu yatırımlar verimli meyveler veriyor."

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt'i kapsayan Körfez turu kapsamında yarın Doha'da olacağının hatırlatılması üzerine Al Sani, bu ziyaretlerin aynı güne rastlamasının tesadüf olduğunu söyledi.