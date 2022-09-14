Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Miçotakis'e yanıt

Türkiye'den 'Ansızın gelebiliriz' uyarısı alan Miçotakis'in 'Gün ışığında bekleriz' ifadelerine Bakan Çavuşoğlu, ' Ne zaman geleceğimize biz karar veririz' yanıtını verdi.

Yunanistan unsurlarınca, Türk F-16'larına atılan radar kilitleri, iki ülke arasındaki gerginliği kızıştırdı.

Yunan tacizinin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

Bunun ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise "Gün ışığında bekliyoruz." dedi.

"Ne zaman gideceğimize biz karar veririz"

Olayla ilgili bir yeni gelişme ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nın diplomasi muhabirleriyle gerçekleştirdiği toplantıda yaşandı.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e "Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.” yanıtını verdi.

Bakanın geri kalan konuşmasından satır başları;

Büyükelçiler Kararnamesi'nde son durum

"Yeni Büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arzedeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak.





Ukrayna’da Türk şirketlerine yönelik internette yayınlanan yaptırım çağrısı

Ukrayna tarafından başlatılan bu kampanyanın sadece Türk firmalarına yönelik olduğuna ilişkin bir algı yaratıldı. Sadece Türk firmalarına yönelik değil. ABD ve AB ülkeleri gibi Rusya ile bağlantılı ve iş yapan pek çok ülkenin şirketlerini de buna eklemişler.

Bu listede 18 binden fazla kişi ve şirket yer alıyor. Bizi ilgilendiren kendi firmalarımız. Hem Kiev hem de Ankara’da girişimlerde bulunduk. İzahat istedik. Üzerinde çalışıyoruz.

"Yunanistan'ın rahatsızlığı, Türkiye'nin önemli bir aktör olması"

Planlanmış bir görüşme yok. Böyle bir girişim de yok. Yunanistan’ın esas rahatsızlığı Türkiye’nin son zamanlarda çok önemli bir aktör olması.

Önce Libya ile Deniz Yetki Alanları Anlaşmamızı imzaladık. Arkasından kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirledik. Buraya bir buçuk yıldır hiçbir gemiyi sokmadık.

"9 defa delme girişiminde bulundular"

Bunlara, Yunanistan’ın, Rum kesiminin, üçüncü ülkelerin gemileri de dahil. 9 defa bunu delme girişiminde bulundular. Bu girişimlerin hepsini diplomatik çaba ve sahadaki tedbirlerle engelledik.

Diğer taraftan Türkiye özellikle Ukrayna ve Kafkasya konularında, Balkanlarda her yerde attığı adımlarla çok gözde bir ülke oldu. Herkesin yüzünü döndüğü bir ülke oldu. Gıda güvenliği, enerji güvenliği konusunda da yine önemli bir ülke haline geldi. Bu covid ile başladı aslında. Güvenli bir tedarik merkezi oldu.





"Türkiye'nin görünürlüğü Yunanistan'ı çıldırtıyor"

Sonuç olarak Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Ayrıca Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği. Bir de, Yunanistan Türkiye’nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye’ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor.

Belli ki bundan da çok rahatsız olmuşlar. Buna benzer ucuz hesaplar yapıyorlar. Yunanistan’ın attığı adımları buna bağlıyoruz.

BM Genel Kurulu marjında ABD ile bir görüşme olacak mı?

Şu anda planlanmış bir görüşme yok. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Değişik toplantılarda bir araya geleceğiz, ortak toplantılarımız var ama gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın Biden’la gerekse benim Blinken’la ikili bir görüşme planlamamız yok.

Sonuç itibariyle şu anda ABD yetkilileriyle planlanmış bir görüşme yok.

Miçotakis’in gün ışığında bekliyoruz ifadeleri

Biz, o sözlere cevap vermeye bile gerek duymuyoruz. Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.

Seçim öncesi açıklamaları fazla dikkate almamak lazım. Finlandiya’da yapılan üçlü toplantıdaki görüşmelerde şu ortaya çıktı. O güne kadar ve bugüne kadar henüz somut bir adım atılmadı.

"Somut bir adım yok"

Bu iki ülke tarafından atılan somut bir adım yok. Önümüzdeki dönemde adım atacaklarını taahhüt ettiler.

Kendileri de aslında henüz bir adım atılmadığını kabul ediyorlar. Aynı zamanda mutabakat zaptına bağlı kaldıklarını ve kalacaklarını söylüyorlar. Ama söylemeleri önemli değil, uygulama önemli."